Márcio Victor sobre briga generalizada entre bandas: ‘Injustificável’

Márcio Victor utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para lamentar a briga generalizada entre os produtores e músicos da sua banda, Psirico, e integrantes do grupo Samba Trator. Em cenas veiculadas nas redes sociais, é possível ver os homens trocando socos, pontapés, além de arremessos de objetos musicais.

No Instagram, o vocalista do grupo escreveu que foi pego de surpresa com a situação. Segundo Márcio, ele estava no camarim juntamente com Juraci, cantor do Samba Trator. Os dois são amigos de infância e foram criados no mesmo bairro, Engenho Velho de Brotas.

O cantor ainda disse no comunicado que ambas as partes estão resolvendo a situação “na paz” e pediu desculpas ao público em nome de todo o grupo.

“Somos contra qualquer tipo de violência e repudiamos qualquer ato que venha a ferir as pessoas e relações. Já houve uma conversa entre as partes e tudo está sendo esclarecido, em busca de entendimento, paz e priorizando o respeito à música e ao público. Pedimos desculpas a todos que presenciaram e foram afetados com o ocorrido”. Veja o comunicado completo abaixo:

A banda Samba Trator também se desculpou pela confusão. O grupo disse que as cenas são injustificáveis sob qualquer motivação.

“Estendemos o pedido de desculpa aos integrantes da Banda Psirico, sua produção e especialmente a Márcio Vitor, pelo qual temos um imenso carinho e admiração. As cenas de violência são injustificáveis sob qualquer aspecto, independentemente da motivação existente”, diz a nota.

Relembre o caso

A confusão aconteceu no palco do Samba da Feira, evento cultural realizado no domingo (17), na Feira de São Joaquim, em Salvador. A confusão envolvendo as bandas aconteceu após a apresentação do Psirico.

Após o ocorrido, a banda Samba Trator subiu ao palco para fazer o show. De acordo com a TV Bahia, a produção da banda afirma que a briga começou após integrantes tentarem falar com o vocalista do Psirico, Márcio Victor. O produtor do cantor teria tratado os músicos de forma grosseira e nesse momento iniciou uma discussão. A banda afirmou, no entanto, que não prestou queixa na polícia. Assista aos vídeos abaixo:

