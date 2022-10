Marcos Palmeira surpreende com novo visual após fim de Pantanal

Foto: Globo

O ator Marcos Palmeira deu adeus definitivo à José Leôncio após a exibição do último capítulo de ‘Pantanal’ na Globo, no último final de semana. Sem a longa barba marcante do personagem, o veterano surgiu como uma outra pessoa nas redes sociais, surpreendendo os seguidores.

Além do encerramento do ciclo com a trama de Bruno Luperi, o adeus ao visual teve como motivação um novo trabalho, que começa a ser rodado nesta semana pelo artista para o Globoplay, a série ‘A Era dos Humanos’.

“Tomei coragem pra tirar a barba, cortar o cabelo e me despedir do José Leôncio. Na semana que vem já começo a gravar a série A Era dos Humanos, do Globoplay, que tem locações na Amazônia, Pantanal, Abrolhos e nos cânions de Santa Catarina, pra onde tô indo fazer um voo de balão”, explicou o artista.

Na nova produção, o artista poderá se conectar com a natureza como aconteceu com o remake de Benedito Ruy Barbosa. Desta vez, Palmeira não dará vida a um personagem. A participação do ator no documentário é agir como um guia para o público.

“Essa produção vai investigar como as decisões da humanidade impactaram o planeta e o meio ambiente, dando início à Era dos Humanos”, disse Marcos, que é envolvido com a causa ambiental há muitos anos.

