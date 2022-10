Marfrig abre vagas de emprego no interior de SP

A Marfrig, uma das maiores empresas de proteína animal do mundo, anunciou a abertura de vagas de emprego no interior de São Paulo. As chances são para atuação presencial na unidade da empresa localziada na cidade de Promissão.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de lombador e desossador, que exigem ensino fundamental completo. De acordo com a empresa, os profissionais contratados para o cargo de desossador serão responsáveis por garantir a desossa sem que as peças sejam cortadas de forma inadequada, através da utilização de facas, assegurando rendimento do produto através de ficha técnica pré definida para cada peça; assegurar que a retirada do osso seja realizada de forma adequada, garantindo um melhor rendimento do produto final, por meio da utilização de facas; realizar a desossa do filé mignon, contra filé, coxão mole, lagarto, coxão duro, maminha, músculo, alcatra, patinho, paleta, pescoço e peito, por meio da utilização de facas e acompanhamento da ficha técnica de cada peça, encaminhando o produto o refile final na linha de Desossa; entre outras.

Aqueles selecionados para atuar como lombador serão responsáveis por conduzir a carcaça abatida, recebida da sala de abate, até as camaras frias, mediante planejamento de estocagem existente para cada carga e direcionamento das mesmas através da movimentação manual, com o auxilio de carretilha. Responsável por carregar caminhões manualmente com carne com osso, mediante programação de embarque pré definida pelo PCP.

Em ambos os casos, os profissionais receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, tais como vale alimentação, vale transporte, assistências médica e odontológica, seguro de vida e refeitório local.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://trabalheconosco.vagas.com.br/marfrig e se candidatar na posição desejada. Além disso, quem não tiver acesso à internet poderá comparecer na Via de Acesso Dr. Shuhei Uetsuka, Km 02, Patos, em Promissão/SP, para participar do processo de seleção, que ocorre de segunda a sexta-feira, às 08h. É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta.

Para mais informações os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (14) 3543-9292 , ramal 2046.