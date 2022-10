Margareth Menezes canta samba-enredo da Mangueira para 2023

Foto: Reprodução/ Instagram

A voz de Margareth Menezes já está ecoando em outro Carnaval além da tradicional festa em Salvador.

A artista participou da decisão final do samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira que terá como tema ‘As Áfricas Que a Bahia Canta’, no último final de semana e deu voz ao enredo vencedor, uma composição de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim.

Nas redes sociais, a artista comemorou o momento e compartilhou um registro da decisão em seu perfil no Instagram. A cantora também falou um pouco sobre sua história com a escola de samba.

“Tive a honra de gravar junto com o cantor Tinga, puxador de enredo da Mangueira, o samba de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim. Para quem tem amor pela Mangueira desde pequena é um momento inesquecível”, escreveu.

No samba, a Bahia é reverenciada por sua força cultural e pela influência da África na construção identitária do estado. “Deusa do Ilê Aiyê, do gueto/ Meu cablo black, negão, coroa de preto/ Não foi em vão a luta de Catendê/ Sonho Badauê, revolução Didá/ Candace de Olodum, sou Debalê de Ogum/ Filhos de Gandhy, paz de Oxalá/ Quando a alegria invade o Pelô/ É Carnaval, na pele o swing da Cor/ O Meu timbau é força e poder/ Por cada mulher de arerê/ Liberta o batuque do canjerê”.

