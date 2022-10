Margareth Menezes desfilará no bloco Os Mascarados em 2023

Foto: Bianca Andrade/ iBahia

Já pode começar a pensar na fantasia para a quinta-feira de Carnaval em 2023. O bloco Os Mascarados, tradição na folia baiana, está confirmado para desfilar na primeira festa do momo pós pandemia e com Margareth Menezes como anfitriã.

A artista, que na última quinta-feira (13), celebrou 60 anos de vida, confirmou sua presença durante a participação na Expo Carnaval Brazil, nesta sexta (14) onde participou do painel do Bahia Folia, da Rede Bahia. Maga ainda será atração da festa de Halloween promovida pelo bloco.

“Vai ser o momento onde a gente vai realmente expressar aquela liberdade de viver. Passamos por uma pandemia, dois anos sem fazer o Carnaval, e o Carnaval é uma festa popular, onde as pessoas vão para rua. Todo mundo fica esperando, tem gente que trabalha o ano inteiro pensando em Carnaval, então vai ser um momento especial, para a gente reafirmar a nossa liberdade de viver o nosso amor”, conta a artista.

O bloco Os Mascarados que desfila sem cordas no circuito Dodô (Barra-Ondina), surgiu em 1999 como uma homenagem aos 450 anos de Salvador. Na época, a adesão do público foi tanta que nos anos 2000 o bloco acabou desfilando novamente e se tornou uma grande tradição.

Em recente entrevista ao iBahia, Margareth relembrou sua primeira vez no trio elétrico e revelou que foi uma das primeiras artistas a desfilar no circuito Barra-Ondina, antes mesmo da descida de Daniela Mercury para o espaço.

“Eu fui convidada para puxar um trio do Hotel Meridian, ‘Simpatia é Quase Amor’, tinha um bloco lá no Rio de Janeiro também, e em Salvador eles fizeram né? Que já era ali na Barra. Isso já foi bem antes Daniela descer com tudo, mas ali na Barra eu me apresentava, Gerônimo, Cid Guerreiro, um movimento com outros blocos alternativos que saía só na Barra para furar os grandes do Campo Grande. Quando Daniela desceu para Barra aí vieram o circuito de televisão também, mas o circuito já tava pronto”, contou.

Com tantos anos de experiência, a artista afirma que se apresentar na folia baiana é uma grande escola para a vida musical. “É uma grande escola cantar no trio elétrico durante o Carnaval de Salvador. É uma escola se aperfeiçoou e hoje nós temos pessoas que sabem fazer isso com perfeição. Grandes puxadores e animadores de Carnaval, mulheres e homens”.

