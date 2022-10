Margareth Menezes revolucionou cena cultural de SSA em 80

Foto: Margareth Menezes Site Oficial

Os primeiros passos de Margareth Menezes na arte foram dados em um caminho diferente do rumo que a carreira da cantora, um dos maiores nomes da música baiana, tomou atualmente.

Sob a luz do holofote, ou melhor, sob as luzes dos espaços de ensaio do grupo teatral Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio, na Boa Viagem, em Salvador, que Margareth foi apresentada ao universo cultural. Dos 15 aos 18 anos, a artista teve aulas com o ator e diretor teatral Reinaldo Nunes, que fundou a Companhia Baiana de Comédias.

“Na década de 80, antes de cantar, eu atuei em peças teatrais. Primeiro com o grupo teatral da escola, o do Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio, na Boa Viagem, em Salvador. Tudo era sob a coordenação de Reinaldo Nunes, um professor, ator e diretor teatral muito importante na minha formação artística. Foi através do trabalho dele que ganhamos diversos festivais intercolegiais”, contou em entrevista ao iBahia em 2012.

Em 1982, Margareth dá início aos trabalhos na cena do teatro amador baiano e ao lado de Paulo Conde e João Elias, a artista funda o Troca de Segredos em Geral. A primeira peça ao lado da dupla carioca é uma montagem de ‘Inspetor Geral’, do teatrólogo russo Nikolai Gogol, que ficou dois anos em cartaz. No espetáculo, a artista viveu o carteiro Osípe.

Foto: Margareth Menezes Site Oficial

Antes de revolucionar a música, Margareth revolucionou a cena cultural da capital baiana no teatro. Em 1983, a artista participou da criação do ‘Gran Circo Troca de Segredos’, montado com uma lona na Praia de Ondina.

Por lá, diversos nomes do teatro, nacional e internacional se apresentaram para o público soteropolitano. O espaço, localizado onde hoje é um campo de futebol na região de Ondina, abrigou espetáculos infantis e adultos.

O espaço foi inaugurado com show acústico de Caetano Veloso e além da diversidade na programação, atraia o público pelo valor acessível. Uma reportagem da Revista Fraude, da UFBA, lançada em 2016, fala sobre a importância do espaço para a cena cultural da época. O espaço recebeu shows de bandas como Ira!, Titãs, Barão Vermelho, além de abrir espaço para os artistas locais.

“A programação era bastante plural. Aconteciam apresentações de teatro, palestras e debates de temáticas diversas, shows dos mais variados gêneros e aulas de dança, yoga e tai chi chuan.” Revista Fraude – 2016

Foto: Amo a História de Salvador – By Louti Bahia

Após três anos no Troca de Segredos, a artista foi convidada para participar de um outro grupo teatral, o primeiro a levar a baiana para se apresentar em São Paulo. Com o ‘Amoras Lá Em Casa’, a artista participou da peça ‘Colagens e Bobagens’ em 1985, uma ópera rock que fazia críticas das propagandas da época.

Margareth também estrelou na montagem de ‘Um Tiro no Coração’, de Berthold Brecht. Além de estar nos palcos como atriz, a baiana trabalhou em outras áreas do teatro, como produção e direção. A baiana é creditada como responsável pela elaboração e idealização da peça ‘O Menino Maluquinho’, de Ziraldo, ainda nos anos 80. A artista ficou responsável pela trilha sonora, operação de som e gerenciamento da técnica vocal.

Foto: Margareth Menezes Site Oficial

A carreira como atriz foi o ponto que ajudou Margareth a criar coragem e deixar a timidez de lado para embarcar na carreira musical. Em 1986, a artista dá início a trajetória na música, ainda intercalando com trabalhos no teatro. A artista afirma que só passou a ter a música como sua única prioridade a partir de 1995.

“Pra mim foi muito importante ter passado pelo teatro. Eu fiz teatro na escola, fiz teatro amador, e isso me deu um conhecimento, um desenvolvimento cênico bacana e foi bom também pela minha timidez”. Margareth Menezes no The Noite com Danilo Gentili

Margareth voltou a ter experiências com a carreira artística em 2013, quando integrou o elenco da minissérie da Globo ‘O Canto da Sereia’. Na trama, a artista deu vida a delegada Marta Pimenta. Na entrevista dada ao iBahia na época do lançamento do seriado, a artista falou sobre o convite para participar do projeto.

Foto: Reprodução/ Globo

“O primeiro contato partiu da Ciça Castello, produtora de elenco da Globo, que falou comigo a pedido do José Luiz Villamarim, diretor da minissérie e que trabalhou na novela Avenida Brasil. Fiquei muito contente com o convite”, disse na época em que celebrava 25 anos de carreira.

Em 2020, o público pôde ver Margareth em ação novamente. A baiana protagonizou a sitcom ‘A Casa da Vó’, da Wolo TV, primeira plataforma com foco na comunidade preta. No projeto, a artista dividiu espaço com Ricon Sapiência, Wilson Rabelo, Raphael Logan, Jacy Lima e do influenciador digital baiano Dum Ice.

Foto: Júlio Limiro

Apesar de não ser mais o foco de Margareth Menezes, a artista costuma fazer algumas aparições na atuação e nos bastidores dele. Ao iBahia, a cantora revelou que em celebração aos 60 anos, prepara um documentário para ser lançado, que deve chegar em 2023. Seja na música ou no teatro, é sempre bom ver Margareth Menezes em ação.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.