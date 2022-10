Mari Gonzalez revela porque desistiu de casamento com Jonas Sulzbach

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ex-BBB Mari Gonzalez abriu o jogo sobre os planos para o casamento com Jonas Sulzbach e anunciou o adiamento da cerimônia que estava prevista para acontecer em 2023.

Em entrevista durante o “Prêmio Multishow”, na noite da terça-feira (18), a influenciadora falou sobre a desistência de realizar a cerimônia no próximo ano.

“A gente deu uma adiada, porque casamento e casa ao mesmo tempo seria uma loucura. A pergunta é: para que entrar nessa loucura? A gente não ia conseguir viver nada. A casa fica pronta no final de 2023 e depois nos casamos no ano seguinte, com calma”, disse.

Juntos há oito anos, Mari e Jonas não planejam um casamento cheio de luxo para centenas de convidados. A baiana revelou que deseja uma comemoração apenas para familiares e amigos próximos.

“Queremos menos holofotes, mais minimalista, rústico. Para o meu vestido não quero nada de babados, renda, nada. Será na praia, que tem tudo a ver com a gente”, disse, por fim.

