Mariana Goldfarb posa completamente nua na natureza: ‘Selvagem’

A modelo Mariana Goldfarb apareceu nas redes sociais no sábado (14) para compartilhar um clique mais que sensual. A musa apareceu nua na natureza durante um passeio.

“Eu não vou ser só mais uma flor arrancada pela beleza e deixada para morrer, serei selvagem, difícil de encontrar e impossível de esquecer”, escreveu na legenda da publicação.

Na foto, a esposa de Cauã Reymond aparece na beira de um rio ostentando as curvas enquanto posa para o clique, publicado no perfil do Instagram da influenciadora.

Nos comentários não faltaram elogios, incluindo de amigos famosos. “Credo, que gata”, escreveu Carolina Dieckmann. “Linda”, pontuou Alice Wegmann.

“Linda e livre”, elogiou uma seguidora. “Gente. Zerou o Insta, belíssima”, comentou outra. “Tão linda quanto a natureza que te rodeia”, disse outra fã. “Beleza natural, muito linda”, comentou mais uma.

