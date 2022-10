Marido de Letícia Spiller é chamado de ‘mendigo’ nas redes sociais

Foto: Reprodução / Instagram

O marido de Letícia Spiller foi atacado por haters nas redes sociais e fez questão de rebater. O músico uruguaiano Pablo Vares recebeu mensagem de um internauta questionando o motivo da atriz estar namorando um “mendigo”.

Em seu perfil no Instagram, o músico afirmou que a sua situação financeira está “ótima”, assim como a saúde mental da esposa. No mesmo comentário, o internauta diz que Letícia está louca. “Ela namora com um mendigo porque? Endoidou?”, questionou o hater.

“Muito obrigado com a sua preocupação com o nosso bem-estar. Saiba que a saúde mental da Letícia está ótima, assim como a minha situação financeira. Ser artista é um caminho muito difícil, porém, as coisas parecem estar fluindo… Você deveria ter se informado disso olhando o meu perfil, em vez de sair julgando alguém que não conhece pela sua aparência. Ficar chamando um cara de dreads de mendigo e perguntando se a mulher dele estar ficando louca e o motivo para estarem juntos”, disse ele em um vídeo.

Pablo tem 32 anos e é radicado no Brasil. Além de músico, ele é compositor, diretor musical e artista de rua. Na biografia do Instagram ele escreveu: “Limpo, cheiroso e saudável, a sujeira está na sua mente “.Letícia e o marido estão juntos há seis anos. Assista ao vídeo abaixo:

