Marília é eliminada do ‘MasterChef’ após servir coxinha de ‘PF’

Foto: Melissa Haidar/Band

Fim da linha para Marília, de 37 anos. Na noite dessa terça-feira (11), a participante deixou o MasterChef Profissionais após servir uma coxinha inspirada em um “PF”. O prato foi preparado com massa de arroz e feijão e recheio de frango. Na ocasião, os competidores tinham de reinventar receitas que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, mas embora a ideia tenha sido inovadora, a execução não agradou os jurados.

A noite foi de reviravolta para a nordestina. Apesar de ter vencido a prova de serviço ao lado de Enzo e Wilson, pelas regras do jogo, apenas duas pessoas do trio poderiam subir ao mezanino, o que fez com que ela fosse escolhida por Henrique Fogaça para a berlinda por ter se atrapalhado em alguns processos da sobremesa.

Em entrevista à Band, a cozinheira admitiu sua “desorganização”. “A gente chegou a um estágio na competição em que qualquer detalhe vai fazer a diferença, então realmente só tenho que aceitar”, afirmou. Em relação à coxinha, a concorrente se mostrou orgulhosa. “Era um prato do dia a dia que acabou se tornando um desafio engrandecedor”.

Após a experiência na TV, a competidora natural do Recife (PE), que deixou Portugal especialmente para participar do talent show e dar orgulho para a filha de 19 anos, disse que, se pudesse, passaria a trabalhar apenas com comida saudável, vegana ou vegetariana, porém como profissional está aberta a todas as possibilidades. Neste primeiro momento, no entanto, ela faz planos de descansar.

“Preciso diminuir o nível das minhas emoções, que estão lá em cima, abraçar a minha filha e os meus dois filhos de quatro patas”, concluiu. Com o resultado, Ananda, Diego, Enzo, Thalyta e Wilson formam o Top 5 da temporada.

Leia mais sobre Reality Shows no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.