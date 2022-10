MASP libera entrada gratuita neste sábado (15) em comemoração ao Dia do Professor

Em comemoração ao Dia do Professor, neste sábado, dia 15 de outubro, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) terá entrada gratuita para educadores e para o público geral. O objetivo é estimular a conexão entre arte, cultura e educação no dia em que todo o país celebra a docência.

A gratuidade na entrada do MASP amanhã é uma iniciativa do grupo Poliedro Educação, que mobiliza os seus docentes para comemorar a data.

Para ter acesso gratuito às instalações do MASP, o visitante deverá fazer seu cadastro no site do MASP. Com o cadastro, será gerado um passe de acesso para apresentação na bilheteria. De acordo com a programação, os horários para visitação são das 10h às 17h.

Um dos destaques na programação do museu deste sábado (15) é a mostra coletiva “Histórias Brasileiras”, que acontece no contexto de comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. A exposição conta com oito núcleos organizados por temas.

Desse modo, o primeiro andar do museu reúne os temas “Bandeiras e mapas”, “Paisagens e trópicos”, “Terra e território”, “Retomadas”. Já o primeiro subsolo conta com obras sobre os temas “Retratos”, “Rebeliões e revoltas”, “Mitos e ritos” e “Festas”.

De acordo com o grupo Poliedro Educação, além da gratuidade na entrada, os primeiros 5 mil visitantes serão presenteados com um brinde especial.

Fundado em 1947, o MASP é reconhecido como o primeiro museu moderno do Brasil e tem o maior acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. O museu tem mais de 11 mil obras de arte, entre pinturas, esculturas, objetos históricos etc, de diversos períodos.

Acesse o site do MASP para mais informações.

