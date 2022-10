‘MasterChef Profissionais’: semifinal traz caixa misteriosa

Foto: Melissa Haidar/Band

A quarta temporada do MasterChef Profissionais chega à reta final e traz uma prova que vai mexer com os ânimos dos competidores. Na próxima terça-feira (1º), assim que entram na cozinha mais famosa do país, Diego, Thalyta e Wilson dão de cara com duas Caixas Misteriosas em cada bancada.

Na primeira, eles descobrem que são frutos do mar, polvo, cavaquinha e siri mole e ficam empolgados com a enorme variedade de opções que podem produzir. Mas, como nem tudo são flores no talent show, ao abrirem o segundo compartimento, os participantes encontram proteínas bem desafiadoras, como coração, fígado e cérebro de boi.

Para garantir a primeira vaga na final será preciso entregar um prato surf and turf, técnica utilizada em diversos restaurantes que mistura sabores do mar e da terra. O autor da melhor criação vence a disputa.

Na prova de eliminação, os dois cozinheiros que restaram são desafiados a prestar uma homenagem à gastronomia brasileira, explorando a riqueza e diversidade das iguarias do país. Para testar a bagagem da dupla, os jurados separam uma infinidade de ingredientes típicos das cinco regiões do Brasil.

Em uma dinâmica complexa, cada um vai receber 10 itens que deverão compor sua receita obrigatoriamente. Os semifinalistas terão de apresentar um prato impecável somente com os produtos recebidos, já que dessa vez o mercado estará fechado.

O duelo vai pegar fogo, até porque ninguém está disposto a abrir mão do troféu a essa altura do campeonato. Quem fizer a melhor versão conquista a vaga de segundo finalista do MasterChef Profissionais 2022. A grande final vai ao ar no dia 8 de novembro, às 22h45, após a novela Valor da Vida.

