Matheus Sampaio é internado em clínica psiquátrica: ‘Tô no buraco

Foto: Reprodução / Redes sociais

O vencedor da última edição de ‘Power Couple Brasil’, Matheus Sampaio, de 27 anos, teve de ser internado em uma clínica psiquiátrica na último final de semana. Nas redes sociais, o empresário e influenciador digital deixou os fãs e admiradores preocupados ao revelar que está passando por uma situação delicada.

“Em breve vocês vão saber de toda verdade. Porque eu fiquei assim, o que fizeram comigo e com a Brenda. Sabe o caso do Luva de Pedreiro? Foi igual ou pior. Quando eu ficar curado disso tudo, vocês saberão de toda verdade. Qualquer coisa que vir acontecer comigo, terá dois nomes”, disparou ele.

“Sei que tem muita gente comigo nessa história. Eu tô no buraco. A culpa também é minha, mas eu sei do meu coração”, explicou o empresário nos stories do Instagram.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal ‘Em Off’, a esposa de Matheus, Brenda Paixão, afirmou que o influenciador já está em casa sendo medicado.

“Ele está em casa comigo. Passou por uma situação delicada no final de semana, enquanto eu estava fora. Foi diagnosticado com depressão e síndrome do pânico. Está sendo medicado”, pontuou ela.

