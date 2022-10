Matheus Sampaio revela diagnostico e preocupa fãs: ‘Depressão’

Foto: Reprodução / Instagram

Matheus Sampaio utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (14) para atualizar os fãs sobre o seu quadro de saúde. O influenciador digital e campeão do ‘Power Couple 6’ teve de ser internado numa clínica psiquiátrica no último fim de semana para tratar uma crise de ansiedade.

Nos stories, do Instagram, ele agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos fãs e comentou o quanto a esposa, Brenda Paixão, tem sido importante para ele durante o momento delicado.

“Recebi muitas mensagens de amor, carinho e até mesmo haters (o que me surpreendeu do que o ser humano é capaz). Estou aqui tentando lutar um dia de cada vez. Está sendo muito difícil, mas vou conseguir e sair dessa. Queria agradecer a todos que me mandaram um pouquinho de amor no WhatsApp ou direct”, começou ele.

“Estou buscando forças para fazer as coisas básicas que, pra mim, estão sendo extremamente difíceis. Hoje eu estou me sentindo um pouco mais forte e resolvi colocar meu rosto aqui, mas minha voz ainda não consegui”, continuou.

Foto: Reprodução / Redes sociais

“A Brenda não me abandonou. Ela está cuidando de mim e passando uma barra pesada comigo, cuidando de mim e me dando todo suporte possível. Ela também precisa de apoio e carinho nesse momento, porque não está sendo fácil pra mim e nem pra ela”, disse o influenciador.

Matheus ainda disse que foi diagnosticado com “depressão, o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico”. “Não desejo pra ninguém o que estou passando. Só quero ficar bem e eu vou ficar. Questão de tempo. Prometo que vou tentar pra vocês tudo que estarei fazendo para vencer a depressão, o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico, três problemas emocionais que me destruíram. Porém, o mais importante é reconhecer e buscar ajuda, remédios, médicos ou hospitais. Não é vergonha pra ninguém. A partir de hoje quero ser inspiração para pessoas que passam por situações como a minha”.

Ele também desconversou que os sintomas tenham sido ocasionados por uso de produtos ilícitos. “Não tem nada a ver com drogas ou coisas relacionadas. Parem com isso. Todos sabiam que eu era fumante e eu não toco em um cigarro já faz 14 dias e não é por isso que estou assim”, completou o ex-‘Brincando com Fogo’.

