Matthew Perry, de ‘Friends’, revela problema de saúde por uso de drogas

Foto: Reprodução/HBO Max

Matthew Perry, o Chandler de ‘Friends’, abriu o coração sobre um problema de saúde em consequência por conta do de uso drogas. Segundo a revista People. o ator sofreu uma perfuração gastrointestinal e revelou em autobiografia.

“Os médicos disseram que eu tinha 2% de chance de sobreviver”, disse Matthew que chegou a fica em coma por duas semanas ligado a um “pulmão artificial”.

“Eu fui colocado em uma coisa que se chamada máquina de ECMO, que faz sua respiração pelo seu coração e pulmões. Ninguém sobrevive à isso”, explicou.

O caso aconteceu em 2018 e o ator chegou a ficar internado por cinco meses e usou uma bolsa de colostomia por outros nove meses.

“Eu queria compartilhar quando eu estava seguro para entrar no lado sombrio de tudo novamente”, disse para a People. “Eu tive que esperar até estar bem sóbrio – e longe da doença ativa do alcoolismo e do vício – para escrever tudo. E eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas”, completou.

