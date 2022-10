O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) realizou, nesta terça-feira (4), a abertura oficial da terceira edição do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações (MNCTI).

MCTI: destaques do mês nacional da ciência, tecnologia e inovações

Conforme destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o MNCTI é realizado anualmente durante o mês de outubro, sob coordenação do MCTI. De acordo com a divulgação oficial, todos os dias às 19h, serão transmitidos pelas redes sociais do ministério palestras com assuntos voltados para a ciência, tecnologia e inovação.

Contribuições para a ciência e para a tecnologia

O ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em participação por videoconferência, destacou que, no ano do Bicentenário a temática da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que faz parte Mês Nacional, será mostrar para a população a contribuição da ciência e tecnologia brasileira nos últimos 200 anos.

Segundo destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por ser um evento de atuação descentralizada, a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia depende do envolvimento de atores locais como governos estaduais e municipais, universidades, institutos de ciência, tecnologia e educação, entre outros.

A semana é um evento de efeito multiplicador exponencial e não se trata somente de uma política pública de amplo espectro, mas sobretudo de um compromisso de inclusão social. A coordenadoria-geral de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) ressaltou que o mês é voltado para a ciência e tecnologia e que esse período é uma oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a ciência.

Atividades

Segundo destaca a divulgação oficial, dentro do mês, acontecem também as atividades da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) com o tema: Bicentenário da Independência – 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

Diversas parcerias

A semana será realizada dos dias 17/10 a 23/10, e as ações feitas em todo o país serão coordenadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) com a colaboração de instituições públicas e privadas, universidades, museus, fundações de amparo à pesquisa, parques ambientais, jardins botânicos e zoológicos, secretarias estaduais e municipais e outras entidades, que tratem do tema.

Diversos projetos

Durante a semana, os alunos têm espaço garantido na programação com a Mostra Nacional de Feiras de Ciências, que vai reunir projetos desenvolvidos por estudantes da educação básica sob orientação de seus professores e que foram apresentados em feiras e mostras científicas fomentados por editais do CNPq/MCTI.