Criar e nutrir um ambiente produtivo entre a indústria e academia é um papel fundamental do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) com os programas Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica (Sisfóton) e Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO), de acordo com divulgação oficial realizada na data desta publicação, 20 de outubro de 2022.

MCTI investe em laboratórios de fotônica e nanotecnologia

Instituído pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o programa é formado por um conjunto de laboratórios direcionados à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação (PD&I) em nanociência, nanotecnologias e fotônica.

As duas fases do sistema do MCTI

De acordo com a divulgação oficial, o sistema foi dividido em duas fases: a primeira (2013-2018), teve como objetivo melhorar a infraestrutura laboratorial, garantir o custeio de materiais, e a manutenção do corpo técnico científico para o desenvolvimento das missões laboratoriais. Já a segunda fase (2019-2022), contou com o fornecimento de subsídio para implementação do programa, formação do capital humano, bem como o fortalecimento de ambientes inovadores.

Inovação tecnológica

Por se tratar de tecnologia transversal, o programa objetiva promover a aproximação entre os laboratórios e empresas financiadoras para o compartilhamento de experiências. A iniciativa brasileira para a implementação do sistema de nanotecnologia teve como base criar, integrar e fortalecer ações governamentais na área de nanociência, com foco na promoção da inovação na indústria brasileira e no desenvolvimento econômico e social, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Sistema fotônico e a competitividade industrial

Já para o desenvolvimento no campo do sistema fotônico, que é uma ciência dedicada ao estudo da luz e suas características como emissão, transmissão, dualidade onda-partícula, e modulação, a iniciativa foi para a ampliação de uma tecnologia estratégica para o aumento da competitividade de vários setores industriais.

A colaboração entre a academia e a indústria é um objetivo do MCTI

Conforme ressalta a divulgação oficial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) trabalha para criar e nutrir um ambiente de colaboração entre a indústria e academia, aliando competências em ciência, tecnologia e inovação, centrado na ética e na promoção continuada do completo desenvolvimento sustentável do ecossistema da nanotecnologia e fotônica.

Desenvolvimento, inovação e capacitação

Atualmente, o Sistema Nacional de Laboratórios conta com cerca de 38 laboratórios funcionais para o desenvolvimento de novas tecnologias, inovação e a formação de capital humano em áreas de tecnologias transversais, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).