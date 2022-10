Os moradores de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, já podem contar com mais uma estrutura para saneamento básico, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

MDR: foi inaugurada a nova estação de tratamento de esgoto de Ribeirão das Neves (MG)

Na última quarta-feira (26), foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santinho, que vai atender cerca de 60 mil moradores dos bairros Franciscadriângela, Liberdade e arredores. Com a nova estrutura, 70% da população da cidade, ou 248 mil pessoas, passarão a ser atendidas com tratamento e coleta de esgoto.

FGTS, MDR e Copasa

Segundo informa o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o investimento na obra foi de mais de R$ 57,1 milhões, entre financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Programa Avançar Cidades Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e contrapartida da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), responsável pela operação da estação.

Presente à entrega da ETE, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, ressaltou a importância do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que tem como uma de suas metas garantir que 99% da população brasileira tenha acesso a água potável e 90%, a coleta e tratamento de esgotos até 2033.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a obra completa da ETE conta com 7,8 quilômetros de interceptores, três sifões invertidos, uma estação elevatória de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto e 334 metros de emissários. Com a nova estação, Ribeirão das Neves passou a ter quatro unidades de tratamento de esgoto.

Regionalização de saneamento no Vale do Jequitinhonha

Também nesta quarta-feira, foi anunciada a regionalização dos serviços de saneamento do Vale do Jequitinhonha. Um bloco composto por 96 municípios, com população de mais de 1,4 milhão de pessoas, vai trabalhar para alcançar a regionalização dos serviços de água e esgoto até 2033, como estipulado pelo novo Marco Legal do Saneamento.

Dados oficiais

Atualmente, a cobertura de abastecimento de água na região é de 65,4% e a de esgoto, 48,58% – números inferiores à média nacional. Os municípios que integram o bloco têm baixos índices de urbanização e de desenvolvimento socioeconômico, além de escassez hídrica, elevado déficit de infraestrutura urbana e grande parte da população em situação de extrema pobreza, explica o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Prazo oficial

A primeira missão do bloco é fazer a modelagem para concessão dos serviços de água e esgoto. Esse trabalho está sendo realizado pelo International Finance Corporation (IFC), instituição do Banco Mundial que fornece serviços de investimento, consultoria e administração de ativos para incentivar o desenvolvimento do setor privado em países menos desenvolvidos. O prazo para finalização do processo é junho de 2024, informa o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).