O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) realizou uma vistoria no Projeto Nascentes, que está inserido no Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas.

MDR: projeto de recuperação de nascentes para o abastecimento urbano e industrial

A iniciativa visa implementar ações de recuperação de nascentes em bacias estratégicas para abastecimento urbano e industrial dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nas bacias dos rios Trairi, Jacu, Curimataú e Mamanguape, destaca a recente divulgação oficial.

O projeto foi criado em dezembro de 2021, após parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O investimento do Governo Federal na iniciativa foi de cerca de R$ 2 milhões.

Ação comunitária

Segundo destaca o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com o envolvimento da comunidade local, foi possível recuperar cinco nascentes na Bacia do Jacu, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, com o plantio de 675 mudas de espécies nativas e frutíferas.

A interação com a comunidade é considerada essencial para a conscientização da importância de se conservar áreas de proteção permanente para garantia da quantidade de águas nos rios brasileiros, ressalta a divulgação oficial.

Apoio ao produtor rural

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o projeto também tem contribuído para a certificação ambiental de produtores rurais.

Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) destaca que o projeto prevê o treinamento, já em execução, de 150 agricultores para produzirem mudas de espécies nativas e frutíferas, fortalecendo a fruticultura familiar.

Análises de resultados

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) destaca que também inclui a avaliação do nível de efetividade da metodologia empregada na recuperação das nascentes e a publicação científica sobre os resultados alcançados.

O envolvimento do jovem e a consciência ecológica

O projeto envolve jovens, que desde cedo aprendem a importância da preservação das nascentes e da natureza como um todo, de acordo com a secretaria nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A sustentabilidade, o agronegócio e a economia

Esse tipo de projeto é benéfico em diversos aspectos, já que envolve a comunidade e a conscientização sobre a necessidade de preservar o meio ambiente.

Além disso, essa ação impacta positivamente a agricultura e, por consequência, eleva a economia local. Visto que o agronegócio é uma das vertentes econômicas nacionais, sendo primordial que as políticas públicas englobem a necessidade de apoiar o agricultor e apoiar projetos que objetivam a sustentabilidade.