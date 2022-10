O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entregou, na última quarta-feira (26), em Minas Gerais, quatro sistemas de dessalinização de água do Programa Água Doce.

MDR: sistemas de dessalinização são entregues em Minas Gerais

Receberam os equipamentos comunidades rurais das cidades de Monte Azul, Mamonas e Pai Pedro, localizadas no norte do estado. O investimento total do Governo Federal foi de R$ 1,2 milhão, de acordo com a recente divulgação oficial.

Dois dos sistemas de dessalinização serão destinados a Monte Azul, um para a comunidade Bom Jesus e outro para a comunidade Lajeado do Gato, beneficiando cerca de 280 pessoas.

Em Mamonas, o dessalinizador vai atender aproximadamente 180 moradores da comunidade Riacho das Pedras, enquanto o sistema de Pai Pedro será usado por 60 pessoas que residem na comunidade Pedra Branca, informa o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Programa Água Doce

Segundo o secretário nacional de Segurança Hídrica substituto, Francisco Igor Nunes, o Programa Água Doce visa possibilitar o aproveitamento de água subterrânea imprópria para consumo por estar com excesso de salinidade. “Este sistema acopla um dessalinizador e, junto com uma estrutura de armazenamento e um chafariz, provê água potável, com qualidade, para consumo humano”, explica

Fase II

Na solenidade desta quarta-feira, também foi assinado contrato para execução de 30 sistemas da Fase II do Programa Água Doce em Minas Gerais, com investimento de R$ 9,3 milhões. O prazo de conclusão dos equipamentos é de 24 meses, explica o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Na fase II do Programa Água Doce, o estado fornece os projetos, comprovantes de titularidade pública das áreas dos sistemas e as licenças ambientais, enquanto o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) implanta os sistemas por meio da contratação de empresas especializadas.

Sobre o sistema

O sistema de dessalinização utiliza o processo de osmose inversa, em que membranas semipermeáveis, que funcionam como um filtro, retiram da água salobra ou salina, ou seja, imprópria para consumo humano. Cada sistema pode produzir até 14,4 mil litros de água dessalinizada por dia.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), as obras de implantação dos sistemas de dessalinização da fase II vão beneficiar aproximadamente 16 mil habitantes em 25 municípios do semiárido mineiro: Araçuaí, Catuti, Coronel Muta, Espinosa, Itacarambi, Joaíma, Josenópolis, Juvenilia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Miravânia, Monte Azul, Ninheira, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rubelita, Salinas, São João das Missões, São João do Paraíso, Taiobeiras, Varzelândia e Verdelândia.

Além dos sistemas entregues nesta quarta-feira, o estado de Minas Gerais conta com outros dois dessalinizadores em operação, localizados nas cidades de Mato Verde, nas comunidades de Distrito do Cristino e Ingazeira.

Além disso, outros 17 sistemas estão em construção nos municípios de Espinosa, Riacho dos Machados, Pai Pedro, Monte Azul, Mamonas, Catuti e Verdelândia, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).