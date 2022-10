Os professores brasileiros de língua inglesa terão a oportunidade de participar de uma verdadeira imersão ao ensino do idioma e à formação continuada da profissão com conteúdo de qualidade e reconhecimento internacional, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

MEC: evento virtual gratuito reunirá professores de língua inglesa de todo o Brasil

O ELT (English Language Teaching) Week Brazil, evento realizado pelo British Council em parceria com o Ministério da Educação (MEC), ocorrerá de 1º a 5 de novembro em ambiente virtual e sem custos aos inscritos.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), serão mais de 20 horas de conteúdo, com tradução para língua portuguesa e Libras (Língua Brasileira de Sinais), que incluirá debates sobre desenvolvimento profissional, ensino do idioma e intercâmbio virtual.

Temas

Entre os temas abordados também estão a carreira do docente; as dinâmicas distintas em salas de aula, seja virtual ou presencial; e a internacionalização do ensino de inglês. As sessões on-line ocorrerão em horários variados, o que permitirá que os docentes participem conforme a disponibilidade que tiverem de agenda, informa o Ministério da Educação (MEC).

Para ministrar os encontros, foram convidados palestrantes nacionais e internacionais, como Graham Stanley, diretor de Inglês e Sistemas Educacionais para as Américas no British Council; Joe Dale, consultor de idiomas britânico; e Raquel Ribeiro, especialista em EdTech (tecnologia educacional), professora de inglês e Google Innovator.

ELT Week Brazil

Segundo destaca o Ministério da Educação (MEC), faz parte do ELT Week Brazil, uma programação paralela, voltada exclusivamente para gestores escolares que contempla atividades relacionadas ao processo de internacionalização de escolas brasileiras e formas de aproximar as conexões entre as instituições de ensino nacionais com as do exterior.

No México, o British Council beneficiou cerca de 40 mil professores em apenas dois anos. No Brasil, a meta é alcançar 10% dos professores de língua inglesa anualmente, uma média de 17 mil profissionais.

Inscrições

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente no site do British Council. As instruções para acessar as sessões serão enviadas para o endereço de e-mail informado no formulário de inscrição.

Ao final do evento, os participantes serão convidados a responder uma avaliação e receberão uma certificação bilateral do British Council e do Ministério da Educação (MEC).

British Council

O British Council, uma organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais, atua em mais de 200 países e territórios, atingindo 650 milhões de pessoas no ano fiscal de 2021 e 2022, explica o Ministério da Educação (MEC).

A Instituição apoia a paz e a prosperidade por meio do trabalho em artes e cultura, educação e língua inglesa, na construção de conexões entre Reino Unido e países do mundo todo, destaca a divulgação oficial.