Em homenagem ao dia do médico, celebrado na última terça-feira (18/10), a Câmara dos Deputados promoveu uma sessão solene com a participação do Ministério da Educação (MEC), que reforçou, na oportunidade, todas as iniciativas e políticas públicas realizadas em prol da categoria, concentradas em oferecer aos estudantes uma formação de qualidade.

Conforme destaca a divulgação oficial, realizada no dia 18 de outubro de 2022, no contexto de debater o fortalecimento da excelência da formação no país, o ministro Victor Godoy salientou que foi instituído um Grupo de Trabalho que teve como foco dados e insumos utilizados para fortalecer a área.

Sobre a bolsa de residência médica

Desde o início do ano, a bolsa de residência médica aumentou de R$ 3.300 mil para R$ 4.100 mil, equivalente a 23,29% após cinco anos sem nenhuma mudança, ressalta o Ministério da Educação (MEC). A novidade ocorreu por meio de uma portaria interministerial dos ministérios da Educação e Saúde.

Destaque para as ações durante a pandemia causada pelo novo coronavírus

Por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Ministério da Educação (MEC) realizou um papel fundamental durante o período de pandemia com os 41 hospitais universitários federais, vinculados a 22 universidades federais, que contabilizam 11.800 médicos. Conforme ressalta a divulgação oficial, a Rede apoia mais de 8 mil médicos residentes em 1.050 programas de residência.

Enare

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), ainda na área de residência, a Ebserh realiza o Exame Nacional de Residência (Enare), que oferece neste ano mais de 4 mil vagas em 90 instituições de todo o país.

As provas serão aplicadas para 54 mil pessoas no dia 6 de novembro nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, além de 23 grandes centros urbanos, de acordo com a divulgação oficial do Ministério da Educação (MEC).

Orçamentos e pesquisas

O Ministério da Educação (MEC) informa que em 2021, a Ebserh – que contabiliza 60 mil colaboradores – executou quase que 100% do orçamento e promoveu 5 milhões de consultas, 14 milhões de exames, 162 mil cirurgias e 294 mil internações.

Foram nove Hospitais Universitários Federais (HUFs) que integraram os centros de pesquisa para testes de segurança da vacina de Covid-19, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a prioridade é o fortalecimento da formação de qualidade por meio de políticas públicas. O Ministério da Educação (MEC) e outros ministérios divulgam periodicamente diversas ações voltadas para apoiar a saúde, considerando os investimentos em novas tecnologias.