MEGA-SENA 2525 tem prêmio de R$ 300 milhões neste sábado (01/10/2022)

Neste sábado (01/10), a Caixa Econômica Federal realiza mais um sorteio da Mega-Sena. A saber, o concurso 2.525 dessa modalidade acontecerá em São Paulo, às 20h, de hoje. A princípio, o prêmio do concurso é estimado em R$ 300 milhões, o maior da história.

A princípio, conforme informações preliminares, o valor do concurso 2525 da Mega-Sena é o mesmo sorteado na Mega da Virada em 31 de dezembro de 2020 e é o maior prêmio da história da Mega-Sena, considerando sorteios regulares.

Último resultado do concurso da Mega-Sena

Em resumo, os números sorteados no último concurso foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

Embora ninguém tenha acertado todas as dezenas, milhares de jogos foram premiados. Todavia, os valores foram bem menores que o principal. Veja abaixo as faixas premiadas:

5 acertos – 404 apostas ganhadoras, R$ 43.914,62

4 acertos – 30.194 apostas ganhadoras, R$ 839,40

Prêmios da Mega-Sena

A saber, confira abaixo a lista dos maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena:

2525: R$ 300 milhões (sorteio no sábado, 01/10/2022)

(sorteio no sábado, 01/10/2022) 2150: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 m i (11/05/2019)

i (11/05/2019) 2237: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi (27/02/2020)

(27/02/2020) 1764: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi (25/11/2015)

(25/11/2015) 2524: R$ 200 milhões (28/09/2022)

(28/09/2022) 1772: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi (22/12/2015)

(22/12/2015) 2464: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi (19/03/2022)

Quanto rende 300 milhões, prêmio do concurso 2525 da Mega-Sena?

De acordo com dados do Banco Central, atualmente a poupança conta com um rendimento de 0,5% ao mês, acrescida da Taxa Referencial (TR). Dessa forma, hoje em dia isso corresponde a cerca de 0,677% ao mês. A saber, é importante destacar que essa taxa varia diariamente.

Nesse sentido, se os 300 milhões do prêmio do concurso 2525 da Mega-Sena fossem aplicados na poupança hoje, eles teriam um rendimento de R$ 2.031.000 após os primeiros 30 dias.

Por outro lado, com o rendimento de 100% do CDI, por exemplo, o rendimento seria um pouco maior. A saber, aproximadamente 0,87% ao mês, já com deduções do Imposto de Renda que incidem sobre essa aplicação em um prazo de até 180 dias (22,5%). O valor do rendimento seria maior que o da poupança e chegaria a R$ 2.627.000,00 após 30 dias.

Para apostar na Mega-Sena

A princípio, vale lembrar que para realizar qualquer aposta da Mega-Sena, o cidadão deverá efetuar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito, caso deseje efetuar a aposta pela internet.

Probabilidades de acerto

Seja como for, uma das principais dúvidas do brasileiro diz respeito a chance de acerto no concurso da Mega-Sena 2.525. Primeiramente, é importante destacar que a probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta do cidadão.

Ademais, é importante destacar que para fazer uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com dados da Caixa. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo que a Caixa permite, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003, segundo a Caixa. O preço, contudo, não é nada barato. Seja como for, uma aposta nessa modalidade tem o valor estimado em R$ 22.522,50.

Como apostar na Mega-Sena 2525

Seja como for, para tentar a sorte, conforme informação anterior, o apostador deverá marcar entre 6 e 15 números na tabela da Mega-Sena. A cartela tem, ao todo, 60 dezenas.

Após jogar na Mega-Sena, o cidadão deverá aguardar o resultado do sorteio. O concurso 2.525 ocorre às 20 horas no Espaço da Sorte em São Paulo com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo da apostar na lotérica

Primeiramente, vale destacar que para realizar uma aposta nas lotéricas de todo o país é necessário procurar a cartela da Mega-Sena, que normalmente está disponível nos espaços de livre acesso das unidades.

Feito isso, será necessário marcar os números (de 6 a 15 números) e então se dirigir ao Caixa da lotérica. Durante o atendimento, a aposta terá registro no sistema e então o apostador vai receber um comprovante da aposta.

Por fim, o usuário ainda pode ir diretamente ao Caixa e solicitar que o sistema escolha os números aleatoriamente da aposta. A saber, essa modalidade recebe o nome de Surpresinha. Por outro lado, se o apostador joga sempre nos mesmos números, basta passar ao atendente a informação de que deseja fazer uma Teimosinha na aposta da Mega-Sena.

Passo a passo para apostas pela internet

Para realizar a sua aposta na internet para o concurso 2.525 da Mega-Sena, basta seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa;

Após isso, realize um cadastro, caso ainda não tenha conta;

Agora, basta escolher o jogo que deseja apostar e clique em “Aposte agora”;

Ademais, o apostador deverá realizar o preenchimento da aposta, marcando na cartela online os números que deseja. É importante ressaltar que cada tipo de aposta tem suas regras e quantidades de números diferentes;

Caso seja de preferência do apostador, será possível deixar que o próprio site/app escolha os números a serem apostados. Essa modalidade é a “surpresinha”;

Por outro lado, se preferir, você pode selecionar a opção “teimosinha” que vai repetir, em apostas de sorteios futuros, os números para o jogo;

Informe ao sistema quantos números pretende jogar no campo “quantidade de números da aposta”;

Ademais, existe a opção “complete o jogo” caso o apostador queira que o sistema escolha os números que faltam;

Escolhidos os números clique em “colocar no carrinho”;

Em seguida o apostador tem a opção de preencher uma nova aposta ou então “ir para pagamento”, finalizando assim a aposta;

Em último lugar, basta informar os dados do cartão de crédito para fazer a aposta e clique em “comprar”.

Quanto custa jogar na Mega-Sena 2525?

Em primeiro lugar, é importante destacar que o custo das apostas depende da quantidade de números que são jogados. Isso significa que quanto mais números marcar, maior o preço da aposta. Veja abaixo:

6 números : R$ 4,50;

: R$ 4,50; 7 números : R$ 31,50;

: R$ 31,50; 8 números : R$ 126,00;

: R$ 126,00; 9 números : R$ 378,00;

: R$ 378,00; 10 números : R$ 945,00;

: R$ 945,00; 11 números : R$ 2.079,00;

: R$ 2.079,00; 12 números : R$ 4.158,00;

: R$ 4.158,00; 13 números : R$ 7.722,00;

: R$ 7.722,00; 14 números : R$ 13.513,50;

: R$ 13.513,50; 15 números: R$ 22.522,50.

Contudo, é importante destacar que para quem joga pela internet tem uma diferença. Na lotérica é possível fazer a aposta mínima – que no caso da Mega-Sena custa R$ 4,50. No entanto, na internet a aposta mínima é de R$ 30, ou seja, o cidadão deverá que realizar um pedido com esse valor para que consiga apostar.

Ademais, vale ressaltar que o pagamento tem que ser feito, exclusivamente, com cartão de crédito de qualquer bandeira. O cidadão pode realizar até 999 apostas por “carrinho” desde que o limite de valor das apostas seja de R$ 945 por dia.

Chances de ganhar

Em conclusão, quanto mais números forem marcados na cartela de apostas, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Veja o quadro abaixo da probabilidade de acerto:

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 4,50 50.063.860 154.518 2.332 7 31,50 7.151.980 44.981 1.038 8 126,00 1.787.995 17.192 539 9 378,00 595.998 7.791 312 10 945,00 238.399 3.973 195 11 2.079,00 108.363 2.211 129 12 4.158,00 54.182 1.317 90 13 7.722,00 29.175 828 65 14 13.513,50 16.671 544 48 15 22.522,50 10.003 370 37