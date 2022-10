Mega-Sena 2526: Apostadores podem ganhar até R$ 3 milhões nesta quarta (5); COMO APOSTAR

Um novo sorteio da Mega-Sena será realizado na noite desta quarta-feira (5). O concurso 2526 chega ao prêmio de R$ 3 milhões, que será pago aos apostadores que conseguirem acertar as seis dezenas sorteadas.

Como de costume, o sorteio acontecerá a partir das 20 horas, no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os apostadores poderão acompanhar o evento pelas mídias sociais da instituição e pelo Youtube.

As apostas poderão ser registradas até as 19 horas do dia do sorteio, de acordo com o horário oficial de Brasília.

Último sorteio da Mega-Sena

O concurso 2525 da Mega-Sena, realizado no último sábado (1), teve o maior prêmio da história da loteria, ultrapassando os R$ 317 milhões.

Na ocasião, duas apostas cravaram os seis números da Mega, uma feita online e outra na cidade de Fernandópolis – SP. Cada ganhador levou R$ 158.926.894,27.

Os números revelados pelo globo foram os seguintes: 04-13-21-26-47-51.

Contudo, houve ganhadores em outras faixas. Confira:

Com 6 acertos – 2 apostas ganhadoras e cada uma delas vai levar para casa o valor de R$ 158.926.894,27;

Com 5 acertos – 814 apostas ganhadoras e cada uma delas vai levar para casa o valor de R$ 33.910,24;

Com 4 acertos – 52.760 apostas ganhadoras e cada uma delas vai levar para casa o valor de R$ 747,39.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, esse concurso teve uma arrecadação total de R$ 478.756.422,00.

Como concorrer aos R$ 3 milhões?

O apostador pode registrar o seu palpite presencialmente em uma das unidades lotéricas ou online, através do site ou aplicativo das loterias.

Entretanto, é importante frisar que no caso das apostas online, o jogador deve se cadastrar, ter um CPF válido e possuir 18 anos ou mais.

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 4,50 e permite que o jogador escolha seis números para concorrer. Os palpites acima de seis dezenas são mais caros e podem chegar até R$ 22 mil.

No entanto, para as apostas online é preciso gastar, no mínimo, R$ 30. Porém, esse valor pode ser utilizado para outros sorteios, como: Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotomania, Timemania, Quina, entre outras.

Maiores prêmios da história da Mega-Sena

Confira os cinco maiores prêmios já sorteados pela Loteria Federal.

Concurso 2.150 premiou uma aposta com R$ 289,4 milhões em 2019:

Concurso 2037 premiou duas apostas com R$ 211,6 milhões em 2020;

Concurso 1.764 premiou uma posta com R$ 205,3 milhões em 2015;

Concurso 1.772 premiou duas apostas com R$ 197,4 milhões em 2015;

Concurso 2.463 premiou duas apostas com R$ 189,3 milhões em 2022.

Chances de ganhar

Em conclusão, quanto mais números forem marcados na cartela de apostas, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Veja o quadro abaixo da probabilidade de acerto:

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 4,50 50.063.860 154.518 2.332 7 31,50 7.151.980 44.981 1.038 8 126,00 1.787.995 17.192 539 9 378,00 595.998 7.791 312 10 945,00 238.399 3.973 195 11 2.079,00 108.363 2.211 129 12 4.158,00 54.182 1.317 90 13 7.722,00 29.175 828 65 14 13.513,50 16.671 544 48 15 22.522,50 10.003 370 37