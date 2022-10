Mega-Sena ACUMULADA: Próximo sorteio terá prêmio estimado de R$ 17 MILHÕES

Nenhum apostador conseguir acertar os seis números no último sorteio da Mega-Sena e o prêmio acabou acumulando. Na ocasião, o globo revelou as seguintes dezenas: 08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56.

Devido ao acumulo, no próximo sorteio o prêmio está estimado em R$ 17 milhões. Os apostadores poderão registrar seus jogos até às 19 horas da próxima quinta-feira (13), para tentar a sorte.

Mega-Sena de R$ 17 milhões

No último concurso 2.527, embora não tenha tido nenhum ganhador na faixa principal, houve outras premiações. Na Quina, teve 80 ganhadores e cada um garantiu R$ 40.771,81. Já na quadra, 4.182 pessoas acertaram e cada uma levou para casa R$ 1.114,21.

O jogo simples da Mega-Sena custa R$ 4,50. Os interessados em concorrer aos atuais R$ 17 milhões têm a opção de registrar os números em qualquer lotérica ou sem sair de casa, através do site ou aplicativo oficial Loterias Caixa.

O registro pela internet tem um valor mínimo de R$ 30. Contudo, a mesma quantia pode ser dividida entre outras loterias, como Quina, Dia de Sorte, Super Sete, Lotomania, Lotofácil, Timemania etc. Além disso, é preciso ter mais de 18 anos e um CPF válido para participar.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar todos os seis números com a aposta simples é de 1 em 50.063.860. Apostando apenas uma dezena a mais, a chance sobe para 1 em 7.151.980.

Em contrapartida, a probabilidade de ficar milionário jogando com 15 dezenas é bem maior, sendo de 1 em 10.003. No entanto, na tentativa de aumentar as chances, muitos apostadores preferem participar dos chamados “bolões”.

Neste caso, se você não conhece muita gente disposta a tentar a sorte, pode simplesmente entrar em um bolão oficial. Basta preencher o campo específico no volante. Para este tipo de aposta, o valor mínimo é de R$ 10.

Quais foram os maiores prêmios regulares das loterias da Caixa?

2.150 , sorteado pela Caixa em 11/5/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 milhões

, sorteado pela Caixa em 11/5/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 milhões 2.237 , 27/2/2020: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 milhões

, 27/2/2020: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 milhões 1.764 , 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 milhões

, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 milhões 1.772 , 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 milhões

, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 milhões 2.463 , 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 milhões

, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 milhões 1.655 , 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 milhões

, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 milhões 2.161 , 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 milhões

, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 milhões 2.189 , 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 milhões

, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 milhões 1.220 , 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 milhões

, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 milhões 1.486 , 31/05/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 117,5 milhões

, 31/05/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 117,5 milhões 1.575, 19/2/2014; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 milhões