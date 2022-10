Mega-Sena pagará prêmio de R$ 77 milhões nesta terça-feira (18)

Ganhar na Mega-Sena é um sonho de milhões de brasileiros. Prova disso, são as diversas apostas registradas em cada concurso da loteria.

Nesta terça-feira (18), a Mega-Sena irá sortear R$ 77 milhões. Veja como apostar a seguir!

Com foi o último sorteio da Mega-Sena?

O concurso 2529 foi realizado no último sábado (15), no Espaço da Loterias da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Os números revelados pelo globo foram: 03-05-32-56-57-59.

O apostadores puderam acompanhar o sorteio pelas redes sociais e pelo canal de YouTube da Caixa Econômica Federal.

Na ocasião, 84 pessoas acertaram a quina (5 dos 6 números), e receberam um prêmio de R$ 43.914,37 cada uma. Outros 5.632 apostadores acertaram a quadra (4 dos 6 números) e ganharam R$ 935,67 cada.

Como funciona a Mega-Sena?

Normalmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. Para participar, basta escolher 6 números no volante.

Com relação aos prêmios da loteria, são distribuídos da seguinte forma:

35% para os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% aos acertadores de 5 números (Quina);

19% para os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

Vale ressaltar que 5% ficam acumulados para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Como apostar?

O apostador pode registrar o seu palpite presencialmente em uma das unidades lotéricas ou online, através do site ou aplicativo das loterias.

Entretanto, é importante frisar que no caso das apostas online, o jogador deve se cadastrar, ter um CPF válido e possuir 18 anos ou mais.

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 4,50 e permite que o jogador escolha seis números para concorrer. Os palpites acima de seis dezenas são mais caros e podem chegar até R$ 22 mil.

No entanto, para as apostas online é preciso gastar, no mínimo, R$ 30. Porém, esse valor pode ser utilizado para outros sorteios, como: Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotomania, Timemania, Quina, entre outras.