Mega-Sena pelo concurso 2526 sorteia R$ 3 milhões; saiba resultado

As Loterias Caixas, no concurso passado (2525) sorteou um prêmio raríssimo de R$ 300 milhões na Mega-Sena. Agora, neste concurso 2526, a premiação é de apenas R$ 3 milhões, mas não deixou de chamar a atenção dos apostadores de plantão.

Assim como foi na extração passada, o Notícias Concursos hoje (05) deseja anunciar que haverão, sim, ganhadores na faixa principal da Mega-Sena. Mas, precisaremos esperar pelo sorteio no Espaço Loterias Caixa, onde a extração terá início às 20h.

Um pouco mais sobre a Mega-Sena

Um jogo simples da Mega custa R$ 4,50. Comumente, para os mais tradicionais é feito na lotérica, mas os mais moderninhos aprenderam a fazer pelo app das Loterias Caixa ou pela Internet.

Quanto às probabilidades de acerto do grande prêmio para quem faz apostas simples (com os seus números) é de 1/ 50 milhões. Ademais, na aposta onde se marca sete dezenas (custando R$ 31,50), as chances aumentam um pouco, indo para 1/7,1 milhões.

Ao se jogar pela Internet, é preciso que as apostas tenham o valor mínimo de R$ 30, mas não necessariamente da mesma categoria. Mas, por exemplo, se for da Mega, teriam que ser feitas pelo menos umas sete apostas de seis números (sete simples) ou um jogo com sete números.

O jogador que ganhar em qualquer faixa de premiação, tem o prazo máximo de 90 dias a fim de retirar o dinheiro. De acordo com informações da própria Caixa Econômica, após esse tempo, o indivíduo não tem mais direito ao resgate. O dinheiro então é encaminhado ao Tesouro Nacional e aplicado no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Como apostar pelo app

Siga o passo a passo e veja como fazer:

Baixe o app Loterias Caixa. Ele está disponível para iOS e Android gratuitamente;

Cadastre-se ou faça login;

Na principal tela, vá em Mega-Sena, depois clique no ícone “apostar”;

Opte pelos números desejados, informando se deseja usar mais dezenas ou se quer jogar com a surpresinha ou teimosinha;

Quando finalizar, opte por “colocar no carrinho das apostas”, que fica na parte inferior da tela;

Tal como acontece no site, o mínimo para aposta é de R$ 30,00. Então, aproveite para fazer outras apostas até atingir o valor;

Finalizando, clique no “carrinho”;

Confira os jogos que fez e, estando tudo certo, avance para a forma de pagamento;

Forneça os dados do cartão e clique e na “autorização de cobrança”;

Após o sorteio, basta acessar o app, abrir o menu, clicar em “minha área”, por conseguinte, em “minhas apostas”. Aí você saberá se terá levado a bolada para casa ou não.

Como apostar pelo site

Siga o passo a passo e veja como fazer:

Acesse o endereço eletrônico das Loterias Online;

Então, faça a confirmação se tem acima de 18 anos. Em seguida, acesse ou cadastre-se no site, usando o número do CPF e senha;

Procure a opção”Mega-Sena” e clique em “Aposte Agora!”;

Opte pelos números que desejar (números da sorte);

Nesse momento, veja se vai querer fazer apostas com mais dezenas ou se vai querer jogar através da teimosinha ou surpresinha;

Finalizando, coloque tudo no carrinho. Lembrando do valor mínimo de compra (R$ 30,00).

Ademais, selecione o ícone “pagamento”;

Passe todas as informações pedidas do cartão de crédito a fim de confirmar a compra;

Assim que sair o resultado, acesse o site, faça o login e entre na sua conta. Posteriormente, vá em apostas e confira as suas.

Resultado da Mega-Sena pelo concurso 2526

Estamos aguardando o sorteio que será após 20:00 (pelo horário de Brasília).