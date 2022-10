Megan Fox aparece ruiva e é criticada na web por plásticas

Foto: Reprodução / Redes sociais

Megan Fox surpreendeu os seguidores ao aparecer com um cabelo totalmente ruivo. Ao lado do namorado, Machine Gun Kelly, a atriz hollywoodiana posou para várias fotos no Time 100 Next Gala na noite de terça-feira (25).

No evento, a personalidade utilizou um vestido dourado colado e com uma fenda que chamou a atenção. O novo tom do cabelo da atriz gerou comparações com a personagem de desenho animado Jessica Rabbit, protagonista de “Uma Cilada Para Roger Rabbit” (1998).

Internautas também reagiram às mudanças físicas da ex-estrela de ‘Transformers’. Nos comentários, os fãs criticaram Megan pelo excesso de plásticas. “Nossa, Megan está super diferente”, disse um. “Putz, ela era tão bonita antes das plásticas”, reagiu outro.

