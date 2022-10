Meio milhão de maços de cigarro ilegal é apreendido na Bahia

Foto: Divulgação

Meio milhão de maços de cigarro contrabandeado foi apreendido na manhã desta segunda-feira (24), durante uma ação de fiscalização em um trecho da BR-116, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material, que estava no baú de um caminhão, é avaliado em aproximadamente R$ 1,7 milhões. Os maços estavam divididos em 1000 caixas, que foram empilhadas no veículo.

Diante dos fatos, o caminhão baú e a carga foram encaminhadas para a Receita Federal para os procedimentos cabíveis. A PRF não detalhou se o motorista foi preso.

Balanço

Ainda conforme a PRF, somente neste ano, quase 50 milhões de cigarros contrabandeados foram apreendidos nas rodovias federais que cortam a Bahia. Isso significa um prejuízo de aproximadamente 8,5 milhões aos contrabandistas, apontou a corporação.

Os cigarros contrabandeados não possuem a aprovação dos órgãos controladores. São produtos que foram fabricados sem atender aos critérios mínimos de qualidade e contém substâncias mais nocivas que o normal, o que compromete ainda mais a saúde dos consumidores.

