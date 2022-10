FIFA 23 é finalmente lançado pela EA após uma longa espera. Mas, acredite, vale a pena esperar. Sim, o jogo tem alguns clássicos muito legais, bem como novos chutes de futebol, que você pode experimentar como se estivesse no chão real.

Mas, para tornar sua foto mais perfeita, uma coisa desempenha um papel vital, ou seja, os ângulos ou configurações da câmera. No entanto, sem uma boa configuração de câmera, você não poderá tirar uma foto perfeita.

Então, inicialmente, é mais importante conhecer as configurações da câmera do que aprender a fazer diferentes disparos. Portanto, vamos conferir algumas de nossas recomendações para as melhores configurações de câmera do FIFA 23 que você pode usar enquanto joga FIFA 23. Então, vamos começar com elas.

Melhores configurações de câmera do FIFA 23 e guia do controlador 2022

Aqui estão algumas das melhores configurações de câmera do FIFA 23:

Pode ser difícil descobrir qual opção de câmera é a melhor para ver o que está acontecendo em campo quando há tantas opções que variam de EA Sports GameCam a Tele Broadcast a Pro.

Além disso, se você estiver jogando em modos mais competitivos, considere como pode superar seu oponente usando as melhores configurações de câmera do FIFA 23, pois isso pode fazer uma enorme diferença nos seus chutes e na sua defesa. Então, vamos conferir algumas de nossas recomendações sobre as melhores configurações de câmera para jogar FIFA 23 em todos os formatos, como jogabilidade casual ou competitiva. Assim, vamos dar uma olhada neles:

Inicialmente, vá para o Menu principal . Depois disso, toque em Customizar . Agora, selecione Definições Seguido por Configurações do jogo . Por fim, vá para o Câmera seção.

Então, agora que você está dentro da seção de configurações da câmera; portanto, vamos falar sobre as configurações da câmera com alguns ajustes para torná-las mais interessantes:

Seja um Guardião Câmera: Pró

Configurações da câmera: Personalizado

Câmera para um jogador: Cooperação

Câmera multijogador: Cooperação

Bloqueado na câmera do jogador: EA Sports GameCam

Câmera Pro Clubs: EA Sports GameCam

Altura da câmera: 10

Zoom de tiro poderoso: Desligado

Zoom da câmera: 10

Com a câmera Co-op ativa, você pode ter uma visão mais abrangente do campo. Embora você possa ajustar a altura de acordo com suas preferências, é benéfico ver mais quando você joga, especialmente quando você joga com adversários do FUT. Como a animação parece muito longa, estamos desativando o Power Shot Zoom.

No entanto, sempre se resume à preferência pessoal em relação às alturas e zooms gerais. A boa notícia é que você tem muitas opções para escolher. As configurações aqui são sobre o que é mais confortável para você, embora recomendemos ver mais do campo ao jogar.

Da mesa do autor

Não pode ser muito claro para descobrir os ângulos da câmera no FIFA 23. Com as melhores configurações de câmera, você pode garantir uma vantagem sobre seu oponente e uma experiência de visualização agradável, as melhores configurações de câmera são essenciais, independentemente de você ser casual ou jogador profissional. A melhor configuração de câmera do FIFA 23 é Tele-Broadcast, seguida de Co-Op para uma experiência mais confortável.

No entanto, como você definirá o ângulo da câmera Tele-Broadcast, já mencionamos acima neste artigo. Então, use esses passos. Então, isso é tudo por nossa recomendação sobre as melhores configurações de câmera para jogabilidade de FIFA 23. Esperamos que você ache este artigo útil. Além disso, comente abaixo o seu sentimento em relação ao mesmo, pois sempre há um lugar para as opiniões de nossos telespectadores.

