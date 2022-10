“Mensagem”: análise literária da obra de Fernando Pessoa

“Mensagem”: um resumo completo sobre a obra de Fernando Pessoa

Fernando Pessoa é considerado um dos maiores nomes da literatura de Portugal e, até mesmo, de toda a literatura mundial.

Dessa forma, não é de se surpreender que questões sobre o autor e as características de suas livros sejam tão comuns nas principais provas do país.

“Mensagem”, uma de suas principais obras, é extremamente abordada por questões de literatura dentro dos vestibulares e também da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o livro. Vamos conferir!

O autor: Fernando Pessoa

Fernando Pessoa foi um poeta que integrou o movimento modernista português. Em seus textos, Pessoa criou uma série de poesias sentimentais e intimistas e, ao mesmo tempo, intelectualizadas.

Mensagem: características da obra

Fernando Pessoa publicou a obra “Mensagem” no ano de 1934. O livro é composto por poemas com um forte aspecto nacionalista, condizente com o contexto histórico em que foram escritos.

Devemos nos lembrar que Pessoa escreveu a obra depois do fim da Primeira Guerra Mundial e antes do início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, Portugal foi governado por um governo autoritário e nacionalista que ficou conhecido como “Estado Novo”.

O livro, que faz parte do movimento modernista português, é dividido em três partes: “Brasão”, “O Mar Português” e “O encoberto”.

Mensagem: as três partes

A primeira parte de “Mensagem” possui o objetivo de resultar todas as conquistas realizadas por Portugal. Um grande destaque é dado para D. Sebastião, monarca que deu origem ao mito do sebastianismo.

A segunda parte, denominada de “O Mar Português” possui um grande foco no mar, ou seja, nas navegações portuguesas.

Por fim, na terceira parte da obra, D. Sebastião volta a ser um dos grandes destaques e são narradas as conquistas heróicas de Portugal.