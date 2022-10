Mercado Livre anuncia curso gratuito de preparação para o mercado de trabalho

A empresa Mercado Livre anunciou recentemente que novas inscrições foram abertas para o programa Redes para o Futuro, programa gratuito de formação profissional destinado as áreas de educação e emprego para jovens.

De acordo com a empresa, um total de 150 vagas foram abertas para os estados de São Paulo e Bahia. As inscrições poderão ser feitas até esta sexta-feira (07) por meio da plataforma digital. Além de ser residente em um dos estados citados, o candidato deve ter entre 17 e 29 anos e ter o ensino médio completo até 31 de dezembro deste ano.

Vale ressaltar que o curso terá duração de dois meses e será iniciado já no próximo dia 17. Além disso, o programa será 100% remoto e beneficia os jovens com suporte para conexão de internet e auxílio-alimentação durante a formação.

Além disso, ao final do curso, os alunos receberão uma bolsa do Senai, que poderá ser utilizada para cursos livres em modelo de ensino à distância (EAD). Durante o período do curso, serão abordados conteúdos para o desenvolvimento de competências digitais, técnicas e socioemocionais.

Por meio desse programa, buscamos impactar positivamente as comunidades onde estamos inseridos, compartilhando conhecimento e construindo pontes para oportunidades reais de desenvolvimento e futuros mais inclusivos”, disse Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

Ainda, “Considerando as três turmas que realizamos entre 2020 e 2021, 80% dos jovens formandos foram absorvidos pelo mercado, contribuindo para o desenvolvimento da economia e mão de obra locais”, afirmou.

Como se inscrever?

Os jovens interessados podem realizar as inscrições para o programa Redes para o Futuro podem até esta sexta-feira, 7, por meio do formulário digital.

Mercado Livre anuncia vagas de emprego no país

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Mercado Livre, empresa de e-comerce presente em diversos países, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades no país.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista Sênior de Ativação e Rentabilidade de Cartão; Líder de Equipe; Analista de Gestão de Informações; Auxiliar de Logística; Coordenadora / Coordenador Regional para Supermercados; Supervisora / Supervisor de Tecnologia para Auditoría Interna; Analista Sênior de Compras; Advogada / Advogado Sênior em Resolução de Disputas Estratégicas; Fraud Intelligence SSr Analyst; Supervisora / Supervisor de Compras; Analista Júnior de Manutenção; Supervisora / Supervisor de Planejamento Comercial de Moda e Novos Negócios; Analista Sênior de Desenvolvimento de Negócios; Analista Sênior de Treinamento em Transportes; Analista Sênior de Planejamento de Marketing; Analista Sênior de Business Intelligence; Coordenadora / Coordenador de Transporte; Supervisora / Supervisor de Estratégia Comercial & Projetos; Software Expert; Software Technical Leader; Gerente de Produtos; Banco de Talentos; Analista Sênior de Logística e Gestão de Dados SQL; Analista Sênior de Produto; Analista Sênior de Mensuração de Dados para Vendas e Marketing; Líder Técnica de Seller Invoice para Tecnologia; Analista Sênior de Business Intelligence para Operações de Cobrança; Líder de Equipe de Recuperação de Crédito e Cobrança; Analista Sênior de Projetos; Advogada / Advogado Pleno de Fiscalização e Paralegal para Administração e Finanças; Supervisora / Supervisor de Desenvolvimento de Negócios de Meios de Pagamento; Analista de Planejamento e Dados de Seguros de Afinidades; Analista Sênior de Melhoria Contínua e Excelência Operacional; Especialista de Projetos; Analista Sênior de Riscos Não Transacionais e de Relacionamento com Bandeiras; Analista Sênior de Operações; Gerente de Manutenção; Supervisora / Supervisor de Insights & Analytics para Marketing; Supervisora / Supervisor de Execução da Engenharia Logística Corporativa; Software Technical Leader; Gerente de Resolução de Disputa de Consumidor para Jurídico e Relações Governamentais; Analista Júnior de Resoluções de Disputas Extrajudiciais para Jurídico e Relações Governamentais; Analista Sênior de Operações Logísticas; Analista de Planejamento Sr; Supervisora / Supervisor de Produtos de PIX; Supervisora / Supervisor de Inventários para Administração e Finança; Analista Pleno de Backoffice; Executiva / Executivo de Contas Sênior; Analista Sênior de Planejamento;

Região sul: Engenheira/ Engenheiro de Software de Backend para Tecnologia; Site Reliability Engineer; Engenheira / Engenheiro Pleno de Machine Learning; Software Engineer Front End; Data Scientist; Engenheira / Engenheiro de Software Full Stack para Tecnologia;

Região nordeste: Banco de Talentos – Representante Operacional; Analista Semi Senior de Planejamento de Demanda; Analista Sênior Propriedade Intelectual;

Região centro-oeste: Supervisora / Supervisor de Operação Logística.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do mercadolibre e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

