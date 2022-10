Messer Gases Brasil abre vagas de emprego pelo país

A Messer Gases Brasil é a maior rede de capital privado do mundo. Considerada uma das melhores empresas para trabalhar em Barueri e região, novas oportunidades de emprego foram anunciadas. Confira, a seguir.

Messer Gases Brasil abre vagas no país

A Messer Gases Brasil, considerada uma das melhores empresas para trabalhar, está com oportunidades de emprego disponíveis no país. O ambiente de trabalho conta com colaboradores apaixonados pelo que fazem, e isso faz total diferença para o sucesso.

Essa é a maior rede de capital privado do mundo. Para continuar entregando as melhores soluções para o mercado, a relação deve ser ética, segura e transparente entre os colaboradores. Confira, a seguir:

Banco de Talentos (PCD) – Barueri / SP;

Estágio em Administração – São Paulo / SP;

Estágio em Customer – SP;

Estágio em Operação – Curitiba / PR;

Estágio em Produção – Lençóis Paulista;

Estágio em Vendas – Jundiaí / SP;

Executivo de Vendas Públicas – Rio de Janeiro / RJ;

Operador de Produção – Jundiaí / SP;

Supervisor de Instalação – São Paulo / SP;

Téc. de Aplicação – São Bernardo do Campo / SP.

Veja também: Huawei abre vagas de estágio pelo Brasil

Como se candidatar

A Messer Gases Brasil, considerada a maior rede de capital privado do mundo, está recrutando novos profissionais para diferentes segmentos.

Para continuar sendo referência no mercado, a empresa se empenha em criar um ambiente de trabalho ético, seguro e transparente para os colaboradores.

Está interessado em um dos cargos citados? Acesse o site 123empregos, encontre a vaga que pretende concorrer e envie suas informações para análise de um recrutador.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.