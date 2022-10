Meta estuda ferramenta de notificações para evitar ‘vácuos’ no WhatsApp

Conversas em grupos no WhatsApp podem ser verdadeiras confusões, inclusive quando todos os membros decidem mandar mensagens ao mesmo tempo. Neste sentido, esperar a resposta de uma pessoa específica no grupo pode ser um pouco constrangedor.

Pensando nisso, a Meta vem trabalhando em uma maneira de expandir a interação entre os usuários da plataforma e diminuir o tempo de espera para que uma mensagem seja lida ou respondida. O recurso permite que o usuário verifique quem reagiu a sua mensagem no grupo.

Como funciona a nova ferramenta do WhatsApp?

Já é possível usar variados emojis para reagir a mensagens seja em um bate papo individual ou em grupo. Neste sentido, quando alguém se expressar quanto a sua mensagem, você receberá uma notificação com o nome dos responsáveis pela reação, bem como verificar o que a pessoa comentou a respeito do conteúdo.

Vale adiantar que a novidade já está disponível na versão Beta do aplicativo para os sistemas Android e iOS. Quando estiver aprovado, o recurso será implementado na versão estável do mensageiro. No entanto, ainda não há previsões sobre a liberação da ferramenta.

Reagir a mensagens com qualquer emoji

Além dos atuais emojis disponíveis para reagir mensagens, a Meta pretende liberar todos os outros do catálogo. Portanto, em breve os usuários do aplicativo poderão reagir às mensagens usando todos os ‘rostinhos’ disponíveis.

Segundo o site especializado, WABetaInfo, os usuários das versões 2.22.15.6 e 2.22.15.7 da versão beta para Android já podem usar o novo recurso. Vale ressaltar que a versão beta 22.14.0.71 para iOS também já possui a novidade.

Caso os testes sejam aprovados, será possível reagir as mensagens utilizando qualquer emoji na versão estável do WhatsApp.

Na prática, ao reagir a uma mensagem, o usuário terá a lista completa dos emojis disponíveis na plataforma. Esse é um pedido dos próprios usuários do mensageiro que buscam mais liberdade nas conversas.

Embora esteja na fase de desenvolvimento e testes, ainda não há uma previsão de quando será lançada. No entanto, assim que lançada, a nova opção será liberada para todas as versões do WhatsApp (Desktop, Android e iOS).