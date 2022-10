‘Metade do país quer me matar’, dispara Anitta sobre ameaças

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Anitta desabafou sobre as ameaças de morte que recebe nas redes sociais durante uma entrevista para revista internacional.

A cantora foi escolhida para ser a capa da Edição dos Inovadores, da “The Wall Street Journal Magazine (WSJ)”, onde abriu o jogo sobre o sofrimento da família com o assunto.

“Metade do país quer me matar, quer que eu morrer, quer me dar um soco. Minha família fica com medo, eu apenas digo a eles, sim, [se eles] vierem me matar, [eu] os assombrarei para sempre como um fantasma”, disse Anitta.

A cantora ainda falou sobre a aposentadoria dos palcos, assunto polêmico que já foi repercutido entre os fãs da cantora que temem o encerramento abrupto da carreira.

“Claro que não vou [cantar para sempre]. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?”, explicou.

