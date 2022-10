Michelin abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Michelin é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. A companhia chegou ao Brasil em 1927, com sede em São Paulo. Hoje a empresa está com oportunidades de empregos pelo país. Confira, a seguir.

Michelin abre vagas de emprego pelo país

A Michelin é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. Com quatro unidades industriais no Brasil, a companhia segue expandindo seus serviços através do desempenho e profissionalismo dos colaboradores.

Atualmente, a marca possui mais de 5 mil colaboradores, que trabalham arduamente para entregar os melhores produtos e serviços ao mercado. Quer fazer parte deste time? Veja, a seguir, os cargos e regiões:

Operador de Produção – Itatiaia / RJ: Será responsável por operar os equipamentos de produção, abastecer e apoiar diferentes máquinas e mais atividades relacionadas ao cargo;

Programa Jovem Aprendiz – Guarulhos / SP: O aprendiz irá arquivar e organizar a documentação necessária, além de acompanhar a produção e a qualidade;

Programa Jovem Aprendiz / Téc. em Mecânica – Rio de Janeiro: Essa vaga é afirmativa para mulheres. É necessário ter disponibilidade e com idades entre 14 e 24 anos incompletos;

Operador de Produção – Rio de Janeiro / RJ: Será responsável por operar equipamentos de produção, além de abastecer diferentes máquinas.

Como se candidatar

A maior fabricante de pneus do mundo está com oportunidades de empregos disponíveis. A Michelin segue recrutando pessoas para os cargos de operador de produção e jovem aprendiz.

Quer fazer parte deste time? Acesse o site 123empregos e encontre todas as informações sobre os cargos, incluindo a forma de se candidatar.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.