Um dos setores que mais cresce no país, as micro e pequenas empresas (MPE’s), celebraram, na última quarta-feira (05), mais um ano de conquistas e grande representação no setor do turismo, de acordo com recente divulgação do Ministério do Turismo (MTur).

Micro e pequenas empresas ganham destaque no turismo

As MPE’s compõem 89% dos empreendimentos regulares no Cadastur – cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico – que conta com mais de 140 mil prestadores de serviços turísticos, pessoas físicas e jurídicas, regulares.

De acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (MTur), um levantamento feito pelo Sebrae junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referente ao primeiro semestre do ano, identificou as dez atividades econômicas que mais geraram empregos formais no Brasil entre as MPE’s.

Crédito

A divulgação oficial destaca que, nas categorias classificadas, em segundo lugar aparecem os restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, segmento que integra a cadeia produtiva do turismo.

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que, para fortalecer a geração de créditos, o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), sistema de apoio a empreendimentos turísticos do Ministério do Turismo (MTur), mostra que – de acordo com o relatório estatístico agosto/2022 – mais de R$ 1 bilhão dos recursos do Fungetur foram contratados por pequenas empresas.

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresas foi criado pelo Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999), regulamentado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sobre o Cadastur

Executado pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com os órgãos oficiais de turismo, nos 26 estados e no Distrito Federal, o Cadastur é um sistema feito para acolher o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo.

Segundo destaca a divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur), ao realizar o cadastro é possível ter direito a vantagens e oportunidades no setor, além de ser uma importante fonte de consulta para o turista.

As vantagens do Cadastur

Acesso a financiamento por meio de bancos oficiais;

Apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo;

Incentivo à participação em programas e projetos do governo federal;

Participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo;

Visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.

Definição oficial

De acordo com informações oficiais, são prestadores de serviços turísticos as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo.

Considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras.