Já são mais de 280 órgãos da Administração Pública beneficiados com a diminuição de custos para compras e contratações de serviços de tecnologia de grandes fabricantes de Tecnologia da Informação (TI), de acordo com informações do Ministério da Economia (ME).

Ministério da Economia: parceria com grandes fabricantes de TI garante economia à Administração Pública

Por meio da parceria entre o Ministério da Economia (ME) e empresas como Google, Microsoft e Oracle, a redução de gastos do governo chega a até 35%, destaca a divulgação oficial.

Dados oficiais

Nos últimos três meses, 15 novos órgãos aderiram aos acordos, assegurando economia na contratação de mais de dois mil itens catalogados. De acordo com o Ministério da Economia (ME), ao todo, 54 órgãos federais, estaduais, municipais, além de todo o Executivo federal – composto por 235 órgãos e entidades, entre ministérios, autarquias e fundações públicas – já aderiram aos acordos corporativos.

O acordo foi fechado com grandes empresas do ramo de tecnologia

A Secretaria de Governo Digital fechou acordo com seis fabricantes de tecnologia: Google, Microsoft, Oracle, VMWare, RedHat e Qlik, além de manter um catálogo de preços em produtos Broadcom e Adobe. A Microsoft é a que possui o maior volume de produtos com desconto, destaca o Ministério da Economia (ME).

A maioria dos acordos existe há dois anos e o intuito é padronizar preços nas licitações, reduzindo custos aos cofres públicos, informa o Ministério da Economia (ME).

Novas adesões ao Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)

Até o final do ano, estão previstas novas adesões de órgãos estaduais, destaca a divulgação oficial. As instituições que assinam a adesão passam a utilizar o catálogo de preços para cada produto de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) das empresas parceiras. Conforme ressalta o Ministério da Economia (ME), os preços praticados nas licitações não podem extrapolar os valores estabelecidos.

Os interessados devem aderir ao acordo por meio da assinatura eletrônica

Segundo informações do Ministério da Economia (ME), a adesão aos acordos corporativos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, distritais e municipais ocorre por meio da assinatura eletrônica do Termo de Adesão.

A Secretaria de Governo Digital informa previamente qual acordo é do interesse do órgão e quais dados da autoridade do órgão ou entidade devem ser enviados para a realização da adesão, de acordo com a recente divulgação oficial.

Catálogos de Soluções de TIC

Conforme destaca a divulgação oficial, os Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas são instrumentos previstos na Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, com redação dada pela Instrução Normativa SGD/ME nº 202, de 18 de setembro de 2019.