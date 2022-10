Moeda de 5 centavos pode ser trocada por R$ 40

Uma grande variedade de cédulas e moedas vêm tendo uma grande repercussão por conta do lucro que os colecionadores de modelos antigos e diferenciados podem receber. Dependendo do item, o valor de venda pode ser bem superior ao que está expresso no modelo.

Atualmente, um modelo específico chama a atenção de todos os colecionadores de moedas. Agora, o que entra em destaque é uma moeda de 5 centavos que passou por emissão do Banco Central (BC) no ano de 1999. Por não ter uma grande tiragem desse modelo (veja abaixo), o item passou a receber um grande valor no mercado numismático (quem entende de venda e compra de moedas e cédulas que são raras).

Inicialmente, conforme informações preliminares, a peça de 5 centavos teve uma tiragem de nada menos que 11,2 milhões de unidades. Agora, segundo o mercado, o preço esse item pode variar entre R$ 10 e R$ 40. A seguir, veja o modelo da moeda que está em destaque no momento.

5 centavos pode valer até R$ 40

Caso você possua a moeda rara de 5 centavos, saiba que ela pode valer até R$40, conforme informação anterior. Dessa forma, quem deseja receber um valor extra, você deve entender como vendê-las.

Uma grande dica para trocar essa peça é procurar um leilão de moedas ou até mesmo realizar um investimento nos marketplaces mais conhecidos, como, por exemplo, Mercado Livre e Ebay. Ademais, é necessário tomar cuidado com possíveis golpes envolvendo esse tipo de negociação.

Além da moeda de 5 centavos

Além da moeda de 5 centavos, um grande valor pode ter em suas mãos e você ainda não sabe. Existem várias notas e moedas procuradas pelos colecionadores no momento, a ressaltar a moeda de R$ 1 e outra de R$ 0,50.

Os colecionadores estão de olho nas peças de R$ 1 criadas pelo Banco Central (BC) para as Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

Em suma, a regra é: quanto mais antiga for o item mais caro e raro ele é. Segundo os meios digitais, como site e blogs, desses colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar até R$ 7 mil.