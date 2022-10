Moeda de R$ 1 com ESTE detalhe está valendo uma fortuna

As moedas e cédulas nacionais têm cada vez se tornado mais movimentadas pelos numismatas. Isso porque, quanto mais o tempo passa, mais notas vão se tornando raras, seja por não serem mais impressas, por serem substituídas ou por não circularem mais. Dessa forma, o que para muitos não vale mais nada, para os colecionadores pode ter um grande valor.

Atualmente, os numismatas, mais conhecidos como colecionadores de notas raras, têm buscado com intensidade uma moeda específica de R$ 1. De acordo com os profissionais, a moeda pode valer até R$ 10 mil.

Moeda de R$ 1 com a letra “P” pode valer R$ 10 mil

A moeda de R$ 1 com um erro de impressão, contendo uma letra P do lado “coroa” da moeda tem sido bastante procurada pelos colecionadores, justamente por seu detalhe único.

Na moeda, é possível, à direita da palavra “real”, encontrar letra P. Esse símbolo significa “prova de cunho”, que é considerada uma marcação das moedas que são modelos de verificação.

Como já mencionado, de acordo com os numismatas, essa moeda pode valer até R$ 10 mil atualmente.

Outras moedas de R$ 1 podem chegar até R$ 7 mil

Além da moeda que contém a letra “p”, mais duas moedas de R$ 1 têm sido procurada pelos colecionadores e também podem valer uma boa grana, variando de R$ 5 a 7 mil.

Moeda que vale R$ 5 mil

Normalmente, as moedas são emitidas com detalhes diferentes nos dois lados. Na parte chamada “cara” fica localizada a efígie (representação de um rosto que representa a República) e, do outro lado, conhecido como “coroa”, fica localizado o valor.

No entanto, no ano de 2017, uma remessa foi emitida com um erro, no qual os dois lados da moeda são coroa. Portanto, a moeda agora conhecida como “bifacial” possui um grande valor para os numismatas, por ser rara e reconhecida com esse detalhe único. De acordo com informações dos colecionadores, a moeda pode ser vendida por até R$ 5.500 atualmente.

Moeda que vale R$ 7 mil

Segundo informações, a moeda de 1 real considerada mais rara é a entrega da bandeira, que foi emitida para homenagear a passagem dos jogos olímpicos em Londres, no ano de 2012.

Os colecionadores de notas raras afirmam que a moeda de R$ 1 criada em homenagem às Olimpíadas de 2016 pode valer, atualmente, o valor de R$ 7 mil.