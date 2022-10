Moeda rara de 25 centavos pode valer até R$ 3 mil

Colecionar objetos pode ser um hobby para muitas pessoas, de forma que até mesmo algumas moedas podem valer muito dinheiro. Atualmente, uma moeda rara de R$ 0,25 pode chegar a valer até R$ 3 mil. Apesar disso, é importante lembrar que alguns fatores como a conservação do item podem interferir no valor final.

A moeda a que nos referimos é conhecida como “Mula” e surgiu por conta de uma leva de impressão errada. A moeda de 25 centavos se parece com a de 50 centavos. Além disso, outro erro na impressão foi a parte da República, que também acabou sendo impressa maior do que deveria.

O que é uma moeda rara?

As moedas raras ou moedas de colecionador são definidas a partir de alguns critérios como: número de moedas impressas, ano de emissão, material de fabricação e depende até mesmo de qual casa da moeda emitiu aquele item.

No site do Banco Central do Brasil é possível fazer um cadastro para receber por e-mail informações relativas a futuros lançamentos de moedas comemorativas. O serviço é bastante interessante para colecionadores que se interessam por essas informações. Para fazer o cadastro é preciso informar alguns dados pessoais no site.

Saiba como o valor desses itens são definidos

Como já dito anteriormente, alguns fatores podem influenciar no valor de uma moeda rara, como o estado de conservação do item. Isso significa que moedas com sinais claros de desgaste como arranhões e pouco brilho acabam valendo menos do que as que estão com a aparência semelhante a quando saíram da casa da moeda.

A raridade da moeda também é algo que deve ser levado em consideração na hora da compra ou venda do item de coleção. Sendo assim,aquelas que foram impressas em maior quantidade valem menos do que as produzidas em uma menor escala.

Por fim, a oferta e demanda também faz com que o valor do item de coleção oscile. Apesar de algumas moedas serem raras, a falta de procura pelo item nacional ou internacionalmente é um fator que interfere no seu preço. A comercialização de moedas de coleção podem ser feitas em diversos sites, como o Mercado Livre.

Royal Mint anunciou coleção especial

A Royal Mint, casa da moeda britânica, anunciou na última quarta-feira (20) uma coleção de moedas especiais em comemoração aos 25 anos de lançamento do livro “Harry Potter”. A edição de moedas de colecionador deve contar com algumas inovações, como uma gravura feita a laser.

O desenhista Jim Kay, responsável pelas ilustrações da primeira edição do livro, também desenvolveu a arte das moedas. Além disso, de acordo com o comunicado divulgado pela casa da moeda britânica, as duas primeiras moedas da coleção devem ser impressas com a imagem da falecida Rainha Elizabeth, enquanto as duas últimas terão o retrato do rei Charles II.

A quantidade de moedas que serão impressas ainda não foi divulgada. Apesar disso, levando em consideração a quantidade de fãs da saga espalhados pelo mundo, a demanda pode fazer com que o item se torne uma moeda rara para coleções.