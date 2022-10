Moedas raras podem ser vendidas por R$ 2 MIL; veja quais são

A morte da rainha Elizabeth 2ª mudou diversos setores, até mesmo aqueles considerados menos prováveis, como é o caso do aumento do preço das libras esterlinas, o que deixou os numismatas, mais conhecidos como colecionadores de notas raras, impressionados.

Antes, as moedas eram vendidas por aproximadamente R$ 15. No entanto, após a morte da monarca, as moedas passaram a ser vendidas por até R$ 2.100.

De acordo com informações, além da morte da rainha, outro motivo para a busca intensiva pelas libras esterlinas é o fato de que as próximas notas e moedas do Reino Unido serão impressas com o rosto do rei Charles 3º, o que fará com que as notas atuais se tornem raras em pouco tempo.

Qual moeda tem o valor maior?

O Banco da Inglaterra sempre manteve a tradição de estampar as cédulas com o rosto da rainha atualizado. Nesse sentido, existem notas que com o rosto da rainha quando ainda era jovem, sendo essas as mais raras e valiosas, de acordo com os colecionadores.

Nesse sentido, os numismatas acreditam que quanto mais antiga for, mais a moeda valerá.

O que faz a nota vale mais?

Alguns fatores fazem com que, constantemente, notas sejam consideradas raras, como cédulas impressas em datas comemorativas, morte de pessoas públicas, como o caso da rainha e outros fatores.

De acordo com os numismatas, são esses os fatores mais comuns que fazem de uma nota um item raro:

Data da produção;

Material em que foi fabricada;

Estado geral da moeda;

Anomalias.

No entanto, o requisito mais utilizado para a procura pelos colecionadores é o tempo de impressão da nota. Assim, quanto mais antiga for, um valor mais alto a nota terá.

Moedas raras podem valer R$1.800

Atualmente, existem muitos colecionadores de moedas e notas raras. No entanto, a inflação tem atrapalhado a definição ou taxação de valores para esses produtos raros que circulam no mercado, a ressaltar as moedas e cédulas, normalmente colecionadas pelos chamados numismatas.

Moedas raras brasileiras

Moeda de R$ 0,50: Alguns colecionadores estão à procura de moedas de R$ 0,50 emitidas em 2012 com um erro: sem o zero. Devido a esse defeito, o item pode chegar a valer R$ 1,8 mil no mercado. Além dela, outra moeda de R$ 0,50 muito procurada pelos numismatas é a emitida em 1998, em comemoração aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, seu valor pode chegar até R$ 450.

O Brasil sediou as Olimpíadas no ano de 2016, e em homenagem ao evento e aos esportes, o Banco Central (BC) emitiu várias de R$ 1. Por ter sido poucos exemplares, são consideradas raríssimas. A primeira peça foi lançada em 2012, em homenagem a entrega da bandeira ao Brasil. Já as outras 16 unidades, simbolizavam cada uma modalidade paralímpica ou olímpica. Seus valores podem variar de R$ 8 a R$ 300.