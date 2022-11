Monique Evelle aborda empreendorismo feminino no ‘Scream’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Fundadora de Incentivos, plataforma de desenvolvimento de novos empreendores, Monique Evelle, vai levar toda a sua experiência para inspirar a nova geração na 5º edição do Scream Festival. O evento será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, em Salvador.

A baiana tem 28 anos e foi reconhecida pela Forbes como “30 under 30”. Ela está entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil conforme a Revista Wired. Ela também é autora do livro “Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo”. Ela também é Jurada e mentora no Self Made Brasil exibido no canal Sony.

Para Monique, trazer esse assunto para baianos e baianas no festival será bastante significativo. Segundo ela, encontros como esse fazem com que promessas e talentos do estado não desistam de buscar sonhos dentro do empreendorismo.

“É uma maneira de fazer com que os talentos de Salvador continuem na cidade. O Nordeste é considerado o novo hub de inovação do Brasil. Salvador é uma das dez cidades mais inteligentes do país. A 39ª no Índice de Cidades Empreendedoras 2022 e a 121ª posição entre as cidades mais promissoras do mundo para atrair investimentos. Possibilitar espaços de encontro e conexões entre donos de negócios, especialistas e marcas é uma maneira de fazer com que os talentos de Salvador continuem na cidade”, diz Monique.

Ela ainda reforça que participar do evento é um reflexo de suas iniciativas: “Participar do SCREAM é reflexo de que as iniciativas que eu escolho fazer parte têm o fazer funcionar como premissa, e que essa premissa está sendo identificada na minha atuação. Porque fazer funcionar é inovar e iniciativas que tem isso como prática também conseguem se identificar com o que eu faço”.

“Meus esforços têm sido nessa direção: identificar, fomentar e propor iniciativas que estejam alinhadas com o desenvolvimento do território soteropolitano. E o SCREAM Festival se apresenta como uma dessas iniciativas para construir futuros na capital baiana”, completou.

Serviço

SCREAM Festival 2022

Quando: 3 e 4 de novembro

Onde: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador.

Inscrições: R$100 inteira; R$50 meia.

Programação completa no site.

