Morre 3ª pessoa por doença causada por infecção no cérebro

Morreu nesta terça-feira (11) na Bahia mais uma pessoa com a doença de Creutzfeld-Jakob, causada pela infecção Encefalopatia Espongiforme Transmissível Humana. Com isso, chega a três o número de casos que evoluíram a morte no estado somente neste ano.

A informação foi confirmada ao iBahia pela Secretaria da Saúde (Sesab). Segundo a pasta, a pessoa é uma mulher, que estava internada no Hospital Municipal de Salvador. A Sesab não detalhou quando os outros dois pacientes morreram.

Além deles, segundo a Sesab, um paciente com diagnóstico positivo para a doença continua internado no estado e outro caso é investigado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS). Todos os casos são da capital baiana.

Apesar de ser uma das variantes, os casos não têm relação com o consumo de carne contaminada pela Encefalite Espongiforme Bovina – popularmente conhecida como “vaca louca”. A doença, que é degenerativa, não tem uma causa definida.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.