Morre Jerry Lee Lewis, lenda do rock, aos 87 anos

Morreu nesta sexta-feira (28), o pioneiro do rock’n roll nos 1960, o cantor Jerry Lee Lewis, aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo seu agente à AFP. O artista estourou mundialmente com a canção “Great Balls Of Fire”.

O astro americano morreu de causas naturais em sua casa, ao lado da esposa. A residência do artista fica no condado de Desoto, Mississipi, no sul do estado de Memphis.

Outros sucessos do artista são “Whola Lotta Shakin ‘Goin’ On”, “Crazy Arms”, “High School Confidential” e “Breathless”.

Nos palcos, o artista misturava ritmos como country, R&B, gospel e pop. Ele também realizava performances acrobáticas com um piano em frente ao público.

