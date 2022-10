Morre Susana Naspolini, repórter da TV Globo

Foto: Reprodução redes sociais

Morreu nesta terça-feira (25), em São Paulo, a jornalista Susana Naspolini, que era repórter da TV Globo. Ela fazia tratamento de câncer pela quinta vez. Nesta, a doença havia se espalhado pelo corpo.

A repórter era uma das mais populares da emissora no Rio, onde deixou sua marca por anos no quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1.

Ao anunciar a morte da colega no final do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos ficaram visivelmente emocionados. A apresentadora chegou a chorar ao vivo. Assista a reportagem abaixo

Segundo o g1, Naspolini trabalhava no Grupo Globo desde 2002 e caiu nas graças do público pelo jeito divertido que interagia com os moradores para cobrar das autoridades por soluções para problemas do povo.

Apesar de morar no Rio, a jornalista estava fazendo o tratamento em um hospital particular de São Paulo, onde passou os últimos dias internada.

Nas última semana, a filha única de Naspolini, Julia usou as redes sociais da mãe para pedir que amigos, parentes e fãs rezassem pela recuperação da jornalista.

Segundo Julia, o estado de saúde de Susana era “gravíssimo” e os médicos, que tentavam evitar a evolução do câncer identificado na bacia, já “não sabiam o que fazer”.

Quando anunciou a doença em março deste ano, Naspolini disse que o tratamento via oral não estava surtindo efeito, e que precisaria fazer uma quimioterapia venosa.

De acordo com Julia, desde então o câncer evoluiu e, entre os outros órgãos do corpo, atingiu principalmente o fígado.

Histórico

Conforme o g1, a primeira vez que a jornalista enfrentou um câncer foi em 1991, quando foi diagnosticada com um linfoma, aos 18 anos. O tratamento durou cerca de um ano.

Depois disso, no início de 2010, os médicos encontraram um nódulo maligno na mama direita da repórter. Em seguida, no final do mesmo ano, outro tumor, dessa vez na tireoide, foi identificado. Nos dois casos, a descoberta precoce foi determinante para que a doença tivesse um tratamento eficaz.

O quarto diagnostico veio em 2016, quando Naspolini enfrentou um câncer de mama e saiu vitoriosa.

