Morte do maestro Letieres Leite completa 1 ano; veja homenagens

Foto: Divulgação

A morte do maestro e compositor baiano Letieres Leite completa um ano nesta quinta-feira (27). Responsável por trabalhos aclamados com grandes artistas, como Caetano Veloso e Maria Bethânia, ele deixou um legado importante e saudade.

Para fãs, amigos e familiares de Letieres foram meses de muita tristeza. Mas também de recordação e muito trabalho. Isso, porque, para homenageá-lo, uma série de atividades foram planejadas para a datar. Entre elas, missa, exposição e pocket show.

O objetivo da organização é manter o artista vivo nas recordações. Além de maestro e compositor Letieres dos Santos Leite também era arranjador, instrumentista e estava à frente do Instituto Rumpilezz, que tem o mesmo nome da orquestra que criou em 2006.

O maestro tinha a bigband como cartão de visitas para aplicação do seu método, suas teses e pesquisas. Ao longo de mais de 30 anos de estudo, catalogou e sistematizou as bases conceituais para criação do método chamado por ele de Universo Percussivo Baiano (UPB).

Comprometido com a música afro-baiana, revelou ao mundo os conhecimentos aprendidos pelos ritmos forjados nas ruas de Salvador e deu lugar de prestígio educacional e artístico a este saber.

Fundou, nos anos 2000, a AMBAH (Academia de Música da Bahia), em Salvador, e atuou como produtor e diretor musical de diversos projetos da música popular brasileira e mundial.

Quando morreu, Letieres tinha 61 anos e lutava contra problemas de saúde provocados pela Covid-19. Em laudo, uma insuficiência respiratória foi apontada como causa da morte. Na época, dezenas de famosos deixaram mensagens de pesar nas redes, incluindo Ivete Sangalo, Saulo, Carlinhos Brown.

Nesta quinta-feira, as homenagens devem começar ainda pela manhã e seguir até a noite, encerrando com shows de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz. e Coletivo Rumpilezzinho. Confira programação abaixo

PROGRAMAÇÃO

Foto: Divulgação

Às 19h, será inaugurada a exposição “Letieres: o maestro que virou música”, no Espaço Cultural Vila Criativa, no Largo do Bonfim, com instrumentos, objetos, composições e figurinos que aproximam o público da história do artista.

Com curadoria de Anne Rodrigues e Liris Letieres, além de produção de Edmilia Barros, Emílio Mwana e Simone Reis, a exposição ficará em cartaz até 13 de novembro. A visitação gratuita acontece de quarta a domingo, das 10h às 16h, para celebrar o legado e a força do maestro.

Antes da inauguração, às 17h, será celebrada a missa de um ano da passagem de Letieres na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Presidida por Padre Edson Menezes, reitor da Basílica, a cerimônia também será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube Senhor do Bonfim.

Para encerrar a homenagem, acontecerá um pocket show gratuito com músicos da Leiteres Leite & Orkestra Rumpilezz e do Coletivo Rumpilezzinho, às 19h30. A Entrada é por ordem de chegada, e funciona mediante lotação dos espaços.

SERVIÇO

O quê: Homenagem a Letieres Leite

Programação

17h – Missa presidida pelo Pe. Edson Menezes, na Igreja do Bonfim

19h – Abertura da exposição “Letieres: o maestro que virou música”

19h30 – Pocket show com músicos da Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz e do Coletivo Rumpilezzinho

Exposição “Letieres: o maestro que virou música”

Visitação: de quarta a domingo, das 10h às 16h, até 13 de novembro

Onde: Espaço Cultural Vila Criativa, Casa dos Romeiros, 33, Largo do Bonfim

Entrada gratuita

