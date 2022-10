Neste texto, você verá alguns motivos para você se desconectar mais e começar a dar mais atenção ao que acontece no plano de “carne e osso”.

A seguir, descrevemos algumas ideias que, quem sabe, podem inspirar você na hora de se desligar das tecnologias e se ligar no mundo à sua volta. Vamos lá?

5 motivos para você se desconectar mais

Os motivos para você se desconectar mais partem de um pressuposto bem importante: aumentar o bem-estar e a qualidade de vida.

Pois pode ser que você ainda não tenha se dado conta, mas a verdade é que, muitas vezes, temos prejuízos em nossa saúde em decorrência do excesso de consumo de tecnologia.

Por isso, pensar em formas de se conectar com o mundo à nossa volta é um caminho muito interessante e saudável. Entenda:

1. O seu sono pode melhorar

Muitas pessoas podem experimentar dificuldades para dormir, ou um sono muito leve, devido ao consumo de telas.

Esse consumo, quando acontece à noite, pode bagunçar o nosso “relógio biológico”, fazendo com que o nosso corpo entenda que é hora de se manter acordado.

Consequentemente, podemos ter noites mais ruins, dificuldade de foco e concentração, e até mesmo problemas de memória.

2. Você pode viver mais experiências ao ar livre

Quando tomamos a decisão de se desconectar, podemos começar a viver mais experiências ao ar livre.

É o caso de você dar mais atenção, simplesmente, ao lado externo da sua casa, por exemplo.

Pois pare e pense: quando foi a última vez que você passou um tempo no sol? Aproveitou um gramado para se sentar e pôde jogar conversa fora?

3. É possível reduzir os índices de estresse e ansiedade

Estudos apontam que o consumo excessivo de tecnologia pode desencadear maiores índices de ansiedade e estresse no dia a dia.

Isso quer dizer que um dos motivos para você se desconectar mais é, justamente, uma melhora nesse sentido.

Pode ser que você se sinta mais leve, relaxado e tranquilo ao deixar de lado a tecnologia.

Que tal experimentar essa possibilidade?

4. Pode haver um foco maior no aqui e agora

Muitas vezes, o acesso à internet faz com que fiquemos pensando em mil coisas ao mesmo tempo, enquanto também desejamos locais e objetos que vemos em lojas online, fotos, vídeos, publicidades, etc.

Em contrapartida, a desconexão pode nos oferecer um foco maior no que acontece no aqui e agora. Sem notícias externas, sem comentários negativos, sem fotos do que as outras pessoas estão fazendo… Apenas você, quem está ao seu lado e o seu presente.

5. Pode melhorar o seu foco

A internet, quando usada de forma negativa, também pode ocasionar efeitos em nosso foco. E isso vale para os videogames também.

São tantos estímulos intensos e rápidos recebidos pelo nosso cérebro, que fica difícil manter-se concentrado.

Esse excesso pode prejudicar a concentração em outras áreas de nossas vidas, como nos momentos de estudo e trabalho, por exemplo.

Por isso, este é mais um dos motivos para você se desconectar mais: você pode melhorar o seu foco.

Experimente!