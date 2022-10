Motorista fica ferido após capotamento na Avenida Paralela

Foto: Divulgação/ Transalvador

Um homem ficou ferido após capotar o veículo, na tarde desta sexta-feira (28), na Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu no sentido Rodoviária e deixou a pista interditada por algumas horas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), agentes já retiraram o carro. A situação foi normalizada por volta das 16h. O motorista do carro, único ferido no acidente, foi atendido pelo Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre seu estado de saúde nem o nome da unidade para onde o ferido foi encaminhado.

