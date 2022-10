Motorista fica ferido após choque entre ônibus na Estação Mussurunga, em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Dois ônibus do transporte público de Salvador se chocaram na tarde deste domingo (16), na Estação Mussurunga, que fica no bairro que leva o mesmo nome. De acordo com informações do g1 Bahia e da CCR Metrô, a colisão aconteceu depois que o motorista de um dos veículos passou mal ao volante.

Ele perdeu o controle da direção e bateu no fundo de outro coletivo por volta das 16h. Um veículo estava vazio, enquanto o outro seguia com o motorista e o cobrador. O rodoviário que passou mal recebeu os primeiros socorros de um agente de atendimento e segurança da concessionária CCR e na sequência, foi encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde particular da capital baiana.

O estado de saúde da vítima é estável. O condutor sofreu ferimentos leves na cabeça e o cobrador não teve lesões. Os nomes deles não foram divulgados. Por conta do impacto da batida, gradis de proteção entre os passageiros e a faixa de circulação dos ônibus ficaram parcialmente danificados. Ainda conforme a CCR Metrô, a circulação de ônibus no terminal não foi impactada.

